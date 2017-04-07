Isveç Polisi Bu Adamı Arıyor

İsveç Polisi, başkent Stockholm'de araç trafiğine kapalı olan ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Drottninggatan Caddesinde kamyonla düzenlenen saldırının failinin fotoğrafını dağıttı. İsveç medyasında yer alan haberlere göre olayda en az 3 kişi öldü 8 kişi ise yaralandı. Olayı gerçekleştiren saldırganın kamyondan atlayıp kaçtığı açıklandı. Üzerinde yeşil kapüşonlu bir mont bulunan ve beyaz ayakkabı giyen kişinin olayın faili olarak arandığını açıklayan polis, bu kişiyi görenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.



(İHA)