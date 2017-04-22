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İsveç, Nükleer Santrallerin Faaliyet Ömrünü Uzattı
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İsveç, Nükleer Santrallerin Faaliyet Ömrünü Uzattı

İsveç, elektrik ihtiyacının üçte birini karşıladığı nükleer enerji santrallerinin ömrünü uzatarak, 50 yıl içinde kapatılmasına karar verdi.

İsveç, Nükleer Santrallerin Faaliyet Ömrünü Uzattı

İsveç, elektrik ihtiyacının üçte birini karşıladığı nükleer enerji santrallerinin ömrünü uzatarak, 50 yıl içinde kapatılmasına karar verdi.

Kaynak: Dunya.com

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