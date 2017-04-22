İsveç Nükleer Enerji Santrallerinin Faaliyet Ömrünü Uzattı
İsveç, elektrik ihtiyacının üçte birini karşıladığı nükleer enerji santrallerinin ömrünü uzatarak, 50 yıl içinde kapatılmasına karar verdi.
İsveç, elektrik ihtiyacının üçte birini karşıladığı nükleer enerji santrallerinin ömrünü uzatarak, 50 yıl içinde kapatılmasına karar verdi.
İsveç hükümeti tarafından yapılan açıklamada, daha önce ülkedeki nükleer enerji santrallerinin kapatılması için belirlenen 40 yıllık sürenin 50 yıla çıkarıldığı duyuruldu. Açıklamada, gelecek 50 yılda yeni nükleer enerji santrallerinin açılabileceği de belirtildi. Nükleer enerji santrallerine her zaman karşı olduğunu dile getiren iktidar ortağı Yeşiller ve Çevre Partisinin karara destek vermesi dikkat çekti.
İsveç'te 12 nükleer enerji santralinden 3'ü kapatılırken, 9'u faaliyetlerini sürdürüyor. Bu santraller, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 34'ünü karşılıyor.
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