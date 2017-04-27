İsveç Faiz Oranını Değiştirmedi

İsveç MB ekside olan faiz oranına dokunmadı.

İsveç Faiz Oranını Değiştirmedi

İsveç MB ekside olan faiz oranına dokunmadı.

Kaynak: Dunya.com

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İsveç, Faiz
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