İsveç Başbakanı: Terörün Hedefi, Demokrasinin Altını Oymaktır

Stockholm'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili İsveç Başbakanı Stefan Löfven basın toplantısı düzenledi. "Terörizmin hedefi, demokrasinin altını oymaktır," diyen Löfven, "Ama böyle bir hedefe İsveç'te hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Mesajımız her zaman net olacaktır: Asla kazanamayacaksınız!" ifadelerinde bulundu.



Dayanışma içindeki ülkelere teşekkür etti



Löfven İsveççe ve İngilizce yaptığı açıklamasının İngilizce kısmında, "İsveç'in içinde bulunduğu bu durumda, İsveç'le dayanışma duyguları içinde bulunan ülkelere teşekkür ederim," dedi.



"Her şeyden habersiz, yaşamları bir anda değişiyor"



Löfven, "Profesyonelce çalışan polis ve güvenlik teşkilatımız, İsveç halkının kendini güvende hissetmesi için her şeyi yapmaktadır. İsveç, kendisinin bu hain katiller tarafından sindirilmesine izin vermeyecektir. Bu tatil günü öncesinde Stockholm kentinde aileleriyle buluşarak birlikte olmak isteyen insanlarımızı düşünüyorum. Her şeyden habersiz, yaşamları bir anda değişiyor," diyerek, güvenlik önlemleri sonucu durdurulan ulaşım olanakları nedeniyle "Pek çoğu evlerine bile ulaşamadı," şeklinde konuştu.



