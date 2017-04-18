İstuder Başkanı Uygun: "Hatay'da Güvenlik Sorunu Yok"

İskenderun Turizm Tanıtma Derneği (İSTUDER) Başkanı Sabahattin Uygun, Hatay'ın kesinlikle bir güvenlik sorunu olmadığını belirterek, bu algının yanlış olduğunu söyledi.



Uygun, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, teknoloji ve iletişim sayesinde dünyanın artık iyice küçüldüğü çağımızda alternatif turizm alanlarının çoğalmasıyla, turizm pastasının alabildiğine büyüdüğünü ve turizmin dünyada en cazip sektörlerden birisi haline geldiğini söyledi.



Turizm için gereken doğal zenginliklerin yeterince var olduğu Körfezde markalaşma vizyonu ve altyapı yatırımları konusunda eksiklerin farkında olduklarını ifade eden Uygun, "Bölgemizin sektördeki sıkıntılarını biliyoruz. Sektörün sorunlarının başında turistin bölgemizde zaman ve döviz harcayacağı merkezlerin yetersiz olduğunu söylememiz mümkün. Zira dışarıdan bakıldığında ilimiz sanki savaşın ve kargaşanın içindeymiş gibi görünüyor. Bu algının yanlış olduğunu, ilimizde kesinlikle bir güvenlik sorunu olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Bizler, hem ülkemizin hem de kentimizin geleceğinden umutluyuz. Bu vesileyle İskenderun ve Körfezin her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de hak ettiği yere ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu. - HATAY