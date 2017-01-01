İstinat Duvarının Altında Kalan Araçları, Kendi İmkanlarıyla Kurtardılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde şiddetli yağış nedeniyle araçların üzerine yıkılan bir sitenin 4 metrelik istinat duvarı, 3 gün sonra site sakinlerinin kendi imkanlarıyla kaldırıldı. Hurdaya dönen araçları vatandaşlar, bir kepçe ve vinç kiralayarak duvarın altından kurtarabildi.



Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, şiddetli yağış nedeniyle Cikcilli Mahallesi Arıkanlılar Caddesi üzerindeki Kale Şehir 2 Sitesi'nin bahçe tarafındaki yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, park halindeki 2 otomobil ve 1 motosikletin üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, üzerine duvarın yıkıldığı Erdoğan Aladağ'a ait 34 VB 2548 ve 06 FH 5327 plakalı otomobiller ile bir başka daire sahibine ait motosiklet hurdaya döndü. Alanya Belediyesi ekipleri tarafından duvarın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Olayın ardından bugün apartman sakinleri kendi imkanlarıyla tuttuğu vinç ve kepçe ile duvar altındaki araçları kurtardı. - ANTALYA