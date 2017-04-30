İstinaf, Süt İzninde İşten Çıkarılan Anneyi Haklı Buldu

İzmir'de süt izni kullandığı sırada çalıştığı bankadan "performans yetersizliği" iddiasıyla atılan Evla Fazlı hakkında iş mahkemesince verilen işe iade kararı, "istinaf mahkemesi" olarak faaliyet gösteren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesince de onandı.



Evla Fazlı'nın 2 ay önce çalıştığı bankanın iş akdinin feshi kararına karşı açtığı işe iade davasını kazanmasının ardından karar, davalı banka tarafından istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine taşındı.



Dava dosyasını inceleyen mahkemenin 7. Hukuk Dairesi, işverenin iş akdinin feshini geçerli nedenlere dayandığını ispat edemediğini belirleyerek, başvuruyu reddetti.



Kararın gerekçesinde, "Davalı işverenin feshinin yerinde olmadığı, fesih işleminin geçerli veya haklı bir sebebe dayanmadığı, feshin son çare olması ilkesine uyulmadığı, davacı işçinin usulüne uygun savunmasının alınmadığı, fesih işleminin geçersiz olduğu, davacının işe iadesinin gerektiği belirtilerek, yerel mahkeme kararı usul ve yasaya uygun bulundu.



"Neredeyse 1 yıl olacak hala işsizim"



Fazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davasında haklılığının bir üst mahkemece de onanmasından mutluluk duyduğunu ancak mahkeme kararlarına karşın mağduriyetinin sürdüğünü ifade etti.



Avukatının, bankanın, bölge adliye mahkemesi kararını da temyize götüreceğini söylediğini dile getiren Fazlı, şunları söyledi:



"Neredeyse 1 yıl olacak ben hala işsizim. Dava her ne kadar işe iade davası olsa da banka hem işe geri almayı reddediyor hem de başka bir yerde iş bulmama engel oluyorlar kötü referans vererek. Bu kişi hak ve özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Sadece ben değilim bunları yaşayan, davayı kazandığımı duyan ve benimle aynı durumda olan o kadar çok hamile çalışan ya da yeni doğum yapmış olan bankacı benimle iletişime geçti ki anlatamam. Hepsi bir daha iş bulamamaktan korkuyorlar, haklılar da. Gizli kapaklı yapılan bu işten çıkartmaların, şube değiştirmelerin, hamile ve süt izni kullanacak olan anne ve anne adaylarını çok yıprattığına şahit oluyorum."



İzmir'de özel bir bankada şube müdür yardımcısı olarak çalışan Evla Fazlı, 2016 Haziran ayında çalıştığı bankada kendisi gibi süt izni kullanan 2 arkadaşıyla beraber performans yetersizliği nedeniyle işten çıkartılmış ve konuyu yargıya taşıyan Fazlı hakkında İzmir 8. İş Mahkemesince işe iade kararı verilmiş, davalı banka bu kararı istinaf incelemesine götürmüştü.