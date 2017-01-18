İstinaf Mahkemesinden 11 Bin 416 Dosyada Karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), faaliyete geçtiği 20 Temmuz 2016'dan itibaren 15 bin 218 dava dosyasından 11 bin 416'sını karara bağladı.



Alınan bilgiye göre, 23'ü ceza, 37'si hukuk olmak üzere 60 daireden oluşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, geçen yıl eylül ayından itibaren İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa olmak üzere 9 ilden dosya kabul etmeye başladı.



Bölge Adliye Mahkemesine, 31 Aralık 2016 tarihine kadar toplam 15 bin 218 ceza ve hukuk dosyası geldi. Bu dosyalardan 11 bin 416'sı ile ilgili karar verilirken, 3 bin 802 dosya hakkında incelemeler sürüyor.



En çok dosya ceza dairelerinde



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde bulunan 23 ceza dairesi, açıldığı tarihten yıl sonuna kadar 9 bin 249 dava dosyasına baktı. Bu dosyalardan 7 bin 191'i hakkında hüküm verilirken, 2 bin 58 dosya hakkında ise bu yıl karar çıkması için heyetlerin çalışmaları devam ediyor.



Çalışmalarını sürdüren 37 hukuk dairesi ise 5 bin 969 dosyadan 4 bin 225 dosyayı karara bağladı. Bin 744 dosya hakkındaki incelemeler ise sürüyor.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde en çok dosya "haksız fiil, hakaret, insan ticareti" suçlarına bakan 23. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, 603 dosyadan 475'ini karara bağladı. En çok dosya gelen ikinci mahkeme ise "parada sahtecilik", "mühürde sahtecilik", "etkin pişmanlık" suçlarıyla ilgilenen 17. Ceza Dairesi oldu. Bu daire de 570 dosyadan 346'sı hakkında hüküm verdi.



Gelen tüm dosyaları karara bağlayan tek daire ise "resmi belgede sahtecilik" suçlarına bakan 18. Ceza Dairesi oldu. Daire, 470 dosyanın tümü hakkında hüküm kurdu. "Kasten öldürme" suçuna bakan 1. Ceza Dairesi ise 169 dosyadan 151'ini karara bağlarken, en az dosya gelen ceza dairesi oldu.



Bölge Adliye Mahkemesinde "anayasal suçlar"a bakan 2. ve 3. ceza daireleri ise 562 dosyadan 411'ini karara bağladı.



Uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgilenen 4. ve 5. ceza dairelerine istinaf talebiyle gelen 841 dosyadan 696'sı hakkında karar çıkarken, 145 dosya üzerinde heyetlerin çalışması sürüyor.



"Hırsızlık" suçuna bakan 6, 7, 8. ve 9. ceza dairelerine de toplamda bin 713 dosya gönderildi. Bu daireler, bin 422 dosyada hüküm verirken, 291'i üzerinde karar vermek için çalışıyor.



"Kasten yaralama" suçuna bakan 10. ve 11. ceza daireleri 664 dosyadan 588'i hakkında, "tehdit" suçuna bakan 12. Ceza Dairesi 355 dosyadan 189'u hakkında, "ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet" suçlarıyla ilgilenen 13. Ceza Dairesi 487 dosyadan 464'ü hakkında, "yağma" konularına bakan 14. Ceza Dairesi 295 dava dosyasından 202'si hakkında, "kaçakçılık ve sahtecilik" konularıyla ilgilenen 15. ve 16. ceza daireleri 770 dosyadan 330'u hakkında karar verdi.



"Taksirle öldürme, taksirle yaralama" konularına bakan 19. Ceza Dairesi ise 552 dosyadan 463'ü hakkında karar verirken, "cinsel istismar" suçlarıyla ilgilenen 20. Ceza Dairesi 224 dosyadan 99'u hakkında, "şirket veya kooperatif dolandırıcılığı" konularıyla ilgilenen 21. ve 22. ceza daireleri 878 dosyadan 759'u hakkında hüküm kurdu.



Hukuk daireleri



Hukuk dairelerinde en çok dosya "iş hukukuna" bakan 25. Hukuk Dairesine geldi. Daire, 341 dava dosyasından 133'ünü karara bağlarken, 208'i üzerinde incelemelerini sürdürüyor. En az dosya ise "ticaret-sigorta hukuku" dosyalarına bakan 14. Hukuk Dairesine geldi. Daire, 28 dosyadan 26'sı hakkında hüküm verdi.



"Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlara" bakan 9. Hukuk Dairesi 34 dosyanın tümünü, "sözleşme-tüketici hukuku" ile ilgilenen 19. Hukuk Dairesi de 92 dosyanın hepsini karara bağladı.