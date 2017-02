Istinaf Mahkemesi Çocuğun Cinsel Istismarı Suçundan 16 Yıl Ceza Alan Sanığın Beraatine Karar Verdi

Haber-Kamear: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA



İstinaf Mahkemesi, Marmara Ereğlisi'nde 2011 yılında o zaman 11 yaşında olan kız çocuğuna "Çocuğa cinsel istismarda" bulunduğu gerekçesi ile yerel mahkemede 16 yıl 10 ay 15 gün ceza alan 76 yaşındaki A.E.'yi, Aralık ayında tensip zaptıyla tahliye, bugünkü duruşmada da beraatine karar verdi.



Silivri Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim 2016 tarihinde, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 2011 yılında 11 yaşında olan C.O.'ya yönelik "Çocuğun zincirleme cinsel istismar" suçundan tutuklu yargılanan A.E.'yi 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 16 yıl ceza verdiği A.E.'yi aynı gün adli kontrol şartı ile tahliye etti. A.E., savcılığın itirazı üzerine bir gün sonra 3 Ekim tarihinde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müvekkillerinin beraat etmesi gerektiğini öne süren sanığın avukatları, davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 14 Aralık 2016 tarihinde düzenlediği tensip zaptında, "Üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve tutuklulukta geçirdiği süreyi" gerekçe göstererek sanığın tahliyesine karar verdi. 20. Ceza Dairesi, sanığın avukatlarının istinaf taleplerini karara bağlamak üzere bugüne duruşma günü verdi.



20. Ceza Dairesi'nde bugün yapılan duruşmaya sanık A.E., mağdur C.O. ve annesi L.C. ile dosyaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat SEGBİS sistemi ile katıldı. Sorgusu yapılan A.E., eski ifadelerini tekrarladığını belirterek, "Böyle bir eylem olmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Mağdur C.O., eski beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi. Mağdur C.O.'nun Avukatı İbrahim Burak Eskici, dosyada suça ilişkin delillerin bulunduğunu belirterek, mağdurun ruh sağlığının bozulduğuna dair raporun da mevcut olduğunu söyleyerek yerel mahkemece verilen 16 yıl 10 ay 15 günlük cezanın yerinde olduğunu söyledi.



Sanığın avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu, dosyada suçlayıcı delil bulunmadığını, mağdurun çelişkili ifadeler verdiğini savunarak yerel mahkemenin kararının kaldırılarak müvekkillerinin beraatine karar verilmesini isedi.



SAVCI MAĞDURUN ANNESİNE ATIFLA BERAAT İSTEDİ



Esas hakkındaki görüşü sorulan Savcı Ali Parlar, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını mağdur C.O.'nun beyanları doğrultusunda verdiğini belirterek, "C.O.'nun ifadesine atıf yapılarak mahkumiyet kararı verilmiş ise de; ihbarın yapılış biçimi, mağdurun annesi L.C.'nin aşamalardaki anlatımları arasındaki tutarsızlıklar, şikayetten vazgeçme dilekçesi vermesi, mağdurenin hükme esas alınan beyanında geçen iddiaları doğrulayacak yeterlilikte ve kesinlikte herhangi bir maddi bulgunun ve bu iddiaları doğrulayacak yan delillerin bulunmaması, L.C.'nin bir başka dosyada adliyeye intikal eden bir başka soruşturma dosyasında kayınpederi ve resmi nikahlı kocası hakkında da benzer nitelikte suçlamada bulunması, tüm dosya kapsamı gözetildiğinde sanığın atılı suçu işlediğine ilişkin mahkumiyete yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığından, ortaya çıkan şüphenin sanık lehine yorumlanması gerektiğinden sanığın beraatine" karar verilmesini istedi.



MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ



Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan 20. Ceza Dairesi, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanığa verdiği 16 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasını kaldırarak, "Her ne kadar sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açılmış ise de sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine" hükmetti.



Kararında, sanığın bu suç nedeniyle gözaltına alınıp tutukladığına hatırlatan 20. Ceza Dairesi, sanığın bu nedenle hazine aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunduğunu, hazinenin ayrıca sanığın avukatlarına 3.990 lira vekalet ücreti ödemesine hükmetti.



AVUKAT: YARGITAY'A GİDECEĞİZ



Mağdur C.O.'nun Avukatı İbrahim Burak Eskici, DHA'ya yaptığı açıklamada bu kararı Yargıtay'a götüreceklerini belirterek, "Hukuka aykırı verilen bu kararı asla beklemiyorduk. Çünkü sanığın cezalandırılmasına yetekecek delil dosyada mevcuttur" dedi. Dosyada çocuğun ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin birden fazla raporun bulunduğunu söyleyen Avukat Eskici, bunların hepsinin yokmuş gibi sayılarak beraat kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğunu söyledi.



"Mahkemenin unuttuğu bir husus var" diyen Avukat Eskici, "Çocuk istismarı dosyalarında şüpheden sanık yararlanır ilkesi sanık lehine değil, çocuk lehine yorumlanır. Burada korunması gereken en önemli husus çocuğun hukuksal menfaatidir. Bu mahkeme çocuğun hukuksal menfaatini bertaraf etmiştir, bu kararı temyiz edeceğiz" dedi.