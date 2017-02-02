İstinaf Mahkemeleri'nde Dosyaların Kesinleşme Süresi 15-20 Gün

YARGITAY'ın iş yükünü hafifletmek ve yargıyı hızlandırmak amacıyla 20 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul, Ankara, Antalya, Erzurum, Gaziantep, İzmir ve Samsun'da kurulan ve Eylül 2016 tarihinden bu yana dosya kabul etmeye başlayan, bilinen adıyla İstinaf Mahkemeleri resmi adıyla Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM), Türk yargı sisteminde 5 ayını doldurdu.



İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'yı yargı alanına alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, Başkanı olduğu İstinaf Mahkemesi'nin ilk 5 ayı değerlendirdi.



TÜRKİYE'DEKİ TÜM DOSYALARIN YÜZDE 40'INA DENK GELİYOR



İstinaf Mahkemeleri'nin Eylül ayından bu yana dosya kabul etmeye başladığını hatırlatan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Hayri Kaynar, yargı alanlarına giren 9 ilin Türkiye'nin nüfusunun neredeyse yüzde 40'ını, ekonomik büyüklüğünün de yüzde 60'ına tekabül ettiğini hatırlatarak, bu 9 ilin dosya sayısının da Türkiye'deki tüm dosyaların yüzde 40'ına denk geldiğini söyledi.



İstanbul BAM bünyesinde 23 Ceza Dairesi, 37 de Hukuk Dairesi kurulduğunu söyleyen Kaynar, "Bugüne kadar ceza dairelerimize 17 bin 74 adet iş geldi. Bunların 11.395'i karara çıktı, 5.764 adedi de derdest. Hukuk dairelerine gelen toplam iş miktarı 15.553. Bunlardan çıkan dosya sayısı 8.651. Derdest dosya sayısı da 8.638. Bu da mahkemelerin hızlı çalıştığını gösteriyor" dedi.



'DOSYALARIN KESİNLEŞME SÜRESİ 15-20 GÜN'



İstinaf Mahkemeleri'nin yargılamayı hızlandırdığını söyleyen Kaynar, "Şu anda bizim mahkemelerimizdeki dava dosyalarının ortalama çıkma süresi 15-20 gün civarında. Süre çok kısaldı, dosyalar 15-20 günde karara bağlanıyor, kesinleşerek geri gönderiliyor. Bu dosyalar Yargıtay'a gittiğinde en erken 2-3 yılda geri geliyordu. İlk derece mahkemelerinde verilen kararların yüzde 85-90'ının burada kesinleşmesi öngörülüyor. Yani Yargıtay'a gidecek dosya sayısı tüm dosyaların yüzde 15'i civarında olacak, elimizdeki veriler bu şekilde" diye konuştu.



İş yüklerinin gittikçe arttığını söyleyen Kaynar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'BU GİDİŞLE DOSYALAR BİRİKMEYE BAŞLAYACAK'



"Dolayısı ile bu davaların çıkma süreci de uzayacak. Ocak ayında gelen dosya sayısı, Eylül ayından 31 Aralık tarihine kadar gelen dosya sayısıyla neredeyse eşit. Bu iş yüküyle bu sistem fazla yürümez, desteklenmesi lazım. Bir ceza dairemize bir ayda 600 civarında iş geldi. Bu kaldırılailir bir şey değil. Bu gidişle dosya sayımız birikmeye başlayacak. Sayısal olarak Türkiye'nin tüm iş yükünün yüzde 40'ına yakın bir iş yüküne bakıyoruz. 23 ceza dairesi şu anda yetmez, en az 35-40 adet ceza dairesinin olması lazım. ya daire sayımız artmalı veya açılacağı söylenen Bursa İstinaf Mahkemesi ve Sakarya İstinaf Mahkemeleri'nin açılması lazım. Bu sistem desteklenirse bir takı şikayetler de yok olur diye düşünüyorum."



'SİSTEM VATANDAŞTA BÜYÜK BİR MEMNUNİYET YARATIYOR'



15-20 günde çıkan kararlar ile adaletin tesisinin daha iyi sağlanacağını söyleyen Kaynar, "Bu sistem desteklenirse, adaletin daha hızlı yerine getirilmesini sağlayacak. Buna vatandaş açısından baktığınızda büyük bir memnuniyet var çünkü davası bir an önce bitiyor. Hem kalite açısından hem de süre açısından memnuniyet üst düzeyde. Yani eskisi gibi tutuklu dosyalar aylarca yıllarca beklemiyor. Vatandaş alacağına bir an önce kavuşuyor. Dolasıyı ile bu vatandaşta büyük bir memnuniyet yaratıyor" şeklinde konuştu. - İstanbul