Istinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı

- İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı

Yargıtay Birinci Başkanvekili Abdulhalik Yıldız'ın konuşması

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün konuşması İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı

ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında konuştu.



Danıştay Başkanı Güngör: "Türkiye, her dönemde sığınmacı ve mültecilerin özgürlük ve güvenlik bulduğu bir kavşak olmuştur"