- İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı
Yargıtay Birinci Başkanvekili Abdulhalik Yıldız'ın konuşması
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün konuşması İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı
ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında konuştu.
Danıştay Başkanı Güngör: "Türkiye, her dönemde sığınmacı ve mültecilerin özgürlük ve güvenlik bulduğu bir kavşak olmuştur"
Istinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı
- İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı Yargıtay Birinci Başkanvekili Abdulhalik Yıldız'ın konuşması Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün konuşması İstinaf Mahkemeleri 1.
- İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı
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