Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Terörist Gülen'in iadesi konusunda Sayın Obama döneminde yaptığımız girişimler bugüne kadar akim kalmıştır. Maalesef Adalet Bakanı ile de yaptığımız görüşmeler neticesiz kalmıştır. Dosyalar gitti, Adalet Bakanlığının adli yardımlaşma biriminde muhafaza ediliyor. Allah var muhafazası iyi yapılıyor." dedi.



Bozdağ, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca Grand Ankara Otel'de düzenlenen "İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği teklifine ilişkin ikinci tur görüşmelerinin devam ettiğini ve oylamaların muhtemelen yarın tamamlanacağını söyledi.



Teklifin çok önemli büyük bir reformu içerdiğine dikkati çeken Bozdağ, teklifin yasama ve yürütmeyi ayırdığını, birbirine karşı bağımsız hale getirdiğini ifade etti.



Teklifin anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili doğrudan ve dolaylı bir değişiklik içermediğini belirten Bozdağ, yargıyla ilgili de son derece önemli düzenlemeler bulunduğunu vurguladı.



Bozdağ, "Anayasamızda, 'Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır' ifadesi var. Bunun yanına 'tarafsız' kelimesi ilave ediliyor. 'Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır', tarafsızlık yargı üzerinde tartışmalarda en üst noktada yer alan bir eleştiri konusu. Şimdi bu, bir anayasal dayanağa kavuşturuluyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Hukuk devletinde tek yargı olur, iki tane yargı olmaz." diyen Bozdağ, şu anda askerlerin ayrı, sivillerin ayrı mahkemede yargılandığını anımsattı.



Yargılamada birliği sağlayan tarihi bir adım atıldığına dikkati çeken Bozdağ, askeri yargının kaldırılacağını, sadece disiplin mahkemelerinin kurulabileceğini anlattı.



"Büyük bir çarpıtmayla karşı karşıyayız"



Askeri Yargıtayın, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin kaldırılacağını bildiren Bozdağ, Askeri Yargıtayın Yargıtayla, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin ise Danıştayla birleştirileceğini belirtti.



Anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemlerin tamamına yargı yolunu açacağını ifade eden Bozdağ, düzenlemenin cumhurbaşkanına ilk defa siyasi sorumluluk getireceğini dile getirdi. Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:



"Bugünkü düzenlemede cumhurbaşkanı vatana ihanetten suçlandırıldı ve ceza aldı. Ne olacak belli değil, mahkeme ne kadar sürecek o da belli değil. Şimdi bu yeni düzenleme, mahkemenin ne kadar süreceğine bir sınır koyuyor, şu kadarda bitireceksin işi. Ceza aldığı zaman cumhurbaşkanlığının da düşeceği anayasaya açıkça yazıyor. Bu da son derece önemli bir adımdır. Burada tek adamlık, diktatörlük olabilir mi? Ama maalesef büyük bir abartılı çarpıtmayla karşı karşıyayız."



Teklifte, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun üye oluşumu ve çalışma sistemiyle ilgili düzenlemelerin de yer aldığını belirten Bozdağ, 22 üyeli HSYK'nın üye sayısının 13'e, daire sayısının ise üçten ikiye ineceğini aktardı.



HSYK'ya parlamento tarafından üye seçilebileceğini bildiren Bozdağ, "Yargı tek kişiye bağlanacak" eleştirilerinin büyük bir yalan olduğunu söyledi.



Şu anda cumhurbaşkanının HSYK'ya 4 üye seçebildiğini hatırlatan Bozdağ, bu sayının artırılmayarak cumhurbaşkanının yeni uygulamayla da yine 4 kişi seçeceğini söyledi.



"Yansımalar olumlu"



Bozdağ, şunları kaydetti:



"HSYK seçiminin kalkmasından dolayı hakim ve savcılarımızdan bize ulaşan yansımalar oldukça olumlu. Çünkü çok büyük kutuplaşmalara, ayrışmalara yol açtı. Hem parlamentoda hem parlamento dışı yaptığım konuşmalarda, 'Yaşadığımız iki seçim tecrübesinden sonra üçüncü seçimi yaşamak Türk yargısına yapılacak en büyük kötülüktür. Bunu siyaset kurumu uzlaşmak suretiyle engellemelidir.' dedim. Şimdi öyle bir uzlaşma sağlanmış oldu. Yeni dönemde bu uzlaşma, milletimizce de kabul görür ve yasalaşır."



Adalet Bakanı Bozdağ, teklifte yer alanların hukuk devletini güçlendiren önemli değişiklikler olduğunu vurguladı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütle bağlantılı olanları etkilemek için önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Bozdağ, cezaevi ve cezaevi dışındaki örgüt üyelerinin diri tutulması amacıyla çeşitli rüyaların uydurulduğunu söyledi.



Cezaevindeki örgüt mensupları vasıtasıyla rüyaların yaygınlaştırıldığını bildiren Bozdağ, rüyalarla örgütün içerisinde olup da vazgeçmek isteyenlerin kandırıldığını dile getirdi.



FETÖ'nün, peygamberlerin, İslam büyüklerinin hayatlarını örgüt üyelerinin hayatlarına benzeterek motivasyonu sağlamayı amaçladığına dikkati çeken Bozdağ, örgütün "Siz endişe etmeyin, yarın sizi çıkaracağız, daha işimiz bitmedi, öldürücü darbeyi vuracağız" söylemleriyle beklentileri canlı ve diri tutmaya çalıştığını anlattı.



"Evlatlarınızı yalnız bırakmayın



Adalet Bakanı Bozdağ, "Özellikle örgüt üyeliği nedeniyle içeride bulunan veya firarda bulunanların ailelerine seslenmek istiyorum; lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. Fetullahçı Terör Örgütü'nün çocuklarınızın aklını, kalbini ve ruhunu esir aldığını görüyoruz ve siz de eminim ki görüyorsunuz. Çocuklarınızın özgürlüğü için mücadele edin. Aklını, kalbini rehin olmaktan kurtarmak için evlatlarınızı lütfen yalnız bırakmayın, onlara sahip çıkın." diye konuştu.



Örgütün propaganda yaparak cezaevine giden aileleri ikna etmeye çalıştığını bildiren Bozdağ, FETÖ'nün aileleri başka noktaya doğru götürmeye çabaladığını belirtti.



Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Fetullahçı Terör Örgütü'nün neler yaptığını herkesin iyi görmesi lazım. Bütün ocaklara ateş düştü. Bu ateşi ailelerin söndürmesi lazım, daha da büyütmemesi gerekir. Ama maalesef terör örgütü bu ateşi büyütmek ve daha başka şeyler yapmak, yaptırmak için uğraşıyor. Geçenlerde bir suikastle ilgili haberler yapıldı. İşte, 'Çok önemli kişiler öldürülecek, ondan sonra da bunu bizim üzerimize atacaklar.' Ben şunu şöyle okuyorum, başkaları nasıl okur bilemem, tetikçilerine, katillerine, teröristlerine, 'siz şu dediğim kesimlerden indirin adamları aşağıya' talimatı diye algılıyorum. Onun için bu terör örgütüne karşı insanların çocuklarını koruması birinci vazifesidir."



"Girişimler akim kalmıştır"



ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın yarın görevine başlayacağını hatırlatan Bozdağ, teröristbaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusundaki görüşme ve çalışmalara değindi.



Geçici tutuklamaya ilişkin hazırlanan dosyada delil yönünden eksiklik bulunmadığını bildiren Bozdağ, "Terörist Gülen'in iadesi konusunda Sayın Obama döneminde yaptığımız girişimler bugüne kadar akim kalmıştır. Maalesef Adalet Bakanı ile de yaptığımız görüşmeler neticesiz kalmıştır. Dosyalar gitti, Adalet Bakanlığının adli yardımlaşma biriminde muhafaza ediliyor. Allah var muhafazası iyi yapılıyor." ifadesini kullandı.



ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile yaptığı görüşmeyi anlatan Bozdağ, çeşitli görüşmeler yapıldığını, uzmanların konuştuğunu ancak bir adım yol alınamadığını belirtti.



Bozdağ, terörist Gülen'in örgütünü ABD'den Türk milletinin ve Türkiye'nin aleyhine yönetmeye devam ettiğini kaydetti.



(Bitti)