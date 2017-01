Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2017 yılı içerisinde adli istinaftan bazılarını, 2018'de de diğer bir kısmını faaliyete geçireceklerini belirterek, "2019'a geldiğimizde bütün istinaf mahkemelerini Türkiye'nin dört bir yanında faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.



Bozdağ, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca Grand Ankara Otel'de düzenlenen "İstinaf Mahkemeleri 1. Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, istinaf mahkemelerinin hukuk sistemi içerisinde çok önemi bir fonksiyonu yerine getireceğine inandığını söyledi.



Yargıtayın içtihat mahkemesi olma yolunda daha cesur ve hızlı yol alacağını vurgulayan Bozdağ, istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla iş yükü azalacak Yargıtayın vaka denetimi yapmayacağını dile getirdi.



İstinaf mahkemelerinin ilk derece mahkemeleri gibi dosyayı ele alıp yeniden hüküm kurabilme yetkisine sahip olduğunu ifade eden Bozdağ, "İstinaf mahkemeleri, 'Biz mini Yargıtayız, mini Danıştayız.' derse, vaka denetimini yapmayı ihmal edip daha ziyade hukuksal denetimle yetinip Yargıtay ve Danıştay gibi dosyaları bozup mahal mahkemelerine gönderirse ve bu oranlar çok üst düzeyde gerçekleşirse o zaman biz istinafları doğmadan öldürmüş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



İstinaf mahkemelerinden gelen ilk verilere göre bozarak gönderme oranının yüzde 45 olduğunu bildiren Bozdağ, bozarak gönderme saylarının düşürülmesi gerektiğine, bütün dosyalar Yargıtay, Danıştay gibi bozularak gönderildiğinde sistemin tıkanacağına dikkati çekti.



Türkiye genelinde 7 yerde adli ve idari istinaf mahkemelerinin bulunduğunu belirten Bozdağ, adli istinaf sayısının 15'e yükseltilmesini hedeflediklerinin altını çizdi.



Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle devam etti:



"Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde istinaf mahkemelerindeki iş yükünün ne kadar artacağını kestirebiliyoruz. Bu kestirme nedeniyle de önümüzdeki zaman içerisinde ya bazı yerlerde istinafın daire sayılarını artırma yoluna gideceğiz ya da yeni istinaf mahkemelerini faaliyete geçireceğiz. 2017 içerisinde adli istinaftan bazılarını, 2018'de de diğer bir kısmını faaliyete geçireceğiz. 2019'a geldiğimizde bütün istinaf mahkemelerini Türkiye'nin dört bir yanında faaliyete geçirmiş olacağız."



Bozdağ, referandum sürecinin ardından, toplantıda ortaya çıkan önerilerden de yola çıkarak gereken yasal değişiklikleri süratle gerçekleştireceklerini dile getirdirdi.



"Not vermek moral bozmak için değil"



Bozdağ, yapılan yasal düzenlemelerle Yargıtay ve Danıştayın, karar veren hakim ile savcılara not verme usulünün getirildiğini hatırlattı.



Sicili yeni olan hakim ve savcılara not verilmesinde cömert davranılmasında fayda gördüklerini söyleyen Bozdağ, yeni göreve başlayan birinin, notun en kötüsü verildiğinde moralinin bozulacağını aktardı.



Bozdağ, şunları kaydetti:



"Not vermek moral bozmak için değil, esasında onu biraz motive edip işe daha fazla asılmasını sağlamak için çok önemlidir. Benim moralimi bozacaksa, çok kötü noktaya getirecekse o zaman benim daha verimli olmamı engelliyor demektir. Takdirlerinize karışmak istemem ama bu konuda epey bir eleştiri geliyor. Morali bozmadan ama hak ettiği neyse onu da takdir hakkımızı kullanırken azami limitlerden kullanarak, yol göstericiliğimizi, öğretmenliğimizi çok iyi yaparız diye düşünüyorum."



(Sürecek)