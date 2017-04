İstimlak Parasını Alamayınca Çevre Yolunu Kapattılar

BATMAN'da yapımı süren Güney Raman çevre yolunda arsası bulunan Şafi ve Zeki Kandemir kardeşler, istimlak paralarını alamadıklarını öne sürerek traktörle yolu trafiğe kapattı.



Batman'da yapımı devam eden 14 kilometre uzunluğundaki Güney Raman çevre yolu güzergahında kendilerine ait olan iki parselin bedelini alamadıklarını iddia eden Şafi ve Zeki Kandemir kardeşler, yolu trafiğe kapattı. Üç yıldır Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden istimlak paralarını alamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Zeki Kandemir, "Her şeyden önce iyi niyetli bir valimiz var, sağ olsun o da bizim gibi bir an önce bu yol güzergahının açılmasını istiyor. Üç yıl önce arsalarımızın bulunduğu bölgede yapımcı firma çalıştığında bizler yardımcı olduk. Her türlü desteği verdik. Ancak aynı güzergahta olan diğer arsa sahiplerinin arazi bedelleri verilmeye başlandı. Bizim arsa bedelinde ise henüz bir gelişme yok. Bizde hakkımızı almak için yolun bir bölümünü traktörlerle kapattık" dedi. Kandemir kardeşlerin yol kapama eylemleri sürüyor. - Batman