İstila!

"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor.

İstila!

"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"

Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?

Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor. Kimlik, ırk ve dil!

Kendimize en çok sorduğumuz, sormaya devam edeceğimiz kavramlar, kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Bir düşünce bulutu olarak başlayıp zekice kurulmuş bir saçmalık, oradan da karşı koyamayacağımız ölümüne ciddi bir mesele

*Obie Ödülleri | Yılın Oyunyazanı Ödülü | Jonas Hassen Khemiri

oyunyazan: Jonas Hassen Khemiri

çeviren-yöneten: Sami Berat Marçalı

dramaturg: Dilek Tora

dekor tasarımı: Jesse Gagliardi

ışık tasarımı: Alev Topal

kostüm tasarımı: Hilal Polat koreografi: Gizem Erdem

illüstrasyon: Dilan Sarıoğlu

fotoğraf-teaser: Çağla Çağlar

asistanlar: Eren Çiğdem, Eylül Su Sapan

oynayanlar: Barış Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer, Seda Türkmen

süre: 80 dk"


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Ataşehir

Mekan : DasDas Sahne

Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir

Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00

Kategori : İstila!

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Resmi Gazete, Seda Türkmen, Hakan Kurtaş, Barış Gönen, Paramparça, Ataşehir, Istanbul, İstanbul, Kasırga, Eylül
reklam