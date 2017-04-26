İstila!
"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor.
"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"
Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?
Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor. Kimlik, ırk ve dil!
Kendimize en çok sorduğumuz, sormaya devam edeceğimiz kavramlar, kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Bir düşünce bulutu olarak başlayıp zekice kurulmuş bir saçmalık, oradan da karşı koyamayacağımız ölümüne ciddi bir mesele
*Obie Ödülleri | Yılın Oyunyazanı Ödülü | Jonas Hassen Khemiri
oyunyazan: Jonas Hassen Khemiri
çeviren-yöneten: Sami Berat Marçalı
dramaturg: Dilek Tora
dekor tasarımı: Jesse Gagliardi
ışık tasarımı: Alev Topal
kostüm tasarımı: Hilal Polat koreografi: Gizem Erdem
illüstrasyon: Dilan Sarıoğlu
fotoğraf-teaser: Çağla Çağlar
asistanlar: Eren Çiğdem, Eylül Su Sapan
oynayanlar: Barış Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer, Seda Türkmen
süre: 80 dk"
Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ataşehir
Mekan : DasDas Sahne
Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir
Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00
Kategori : İstila!
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır