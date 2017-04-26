"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"



Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?



Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor. Kimlik, ırk ve dil!



Kendimize en çok sorduğumuz, sormaya devam edeceğimiz kavramlar, kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Bir düşünce bulutu olarak başlayıp zekice kurulmuş bir saçmalık, oradan da karşı koyamayacağımız ölümüne ciddi bir mesele



*Obie Ödülleri | Yılın Oyunyazanı Ödülü | Jonas Hassen Khemiri



oyunyazan: Jonas Hassen Khemiri



çeviren-yöneten: Sami Berat Marçalı



dramaturg: Dilek Tora



dekor tasarımı: Jesse Gagliardi



ışık tasarımı: Alev Topal



kostüm tasarımı: Hilal Polat koreografi: Gizem Erdem



illüstrasyon: Dilan Sarıoğlu



fotoğraf-teaser: Çağla Çağlar



asistanlar: Eren Çiğdem, Eylül Su Sapan



oynayanlar: Barış Gönenen, Hakan Kurtaş, Efe Tunçer, Seda Türkmen



süre: 80 dk"





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : DasDas Sahne



Mekan Adresi : Watergarden, Barbaros Mah., Sümbül Sokak, 34746, Batı Ataşehir



Başlangıç Saati : 26.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İstila!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır