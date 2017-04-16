İstila!

"İstila!", 17 Nisan'da Craft Kadıköy'de izleyiciyle buluşacak.

İstila!

"İstila!", 17 Nisan'da Craft Kadıköy'de izleyiciyle buluşacak.

"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"

Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?

Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor.

Kimlik, ırk ve dil!

Kendimize en çok sorduğumuz, sormaya devam edeceğimiz kavramlar, kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Bir düşünce bulutu olarak başlayıp zekice kurulmuş bir saçmalık, oradan da karşı koyamayacağımız ölümüne ciddi bir mesele.

*Obie Ödülleri | Yılın Oyunyazanı Ödülü | Jonas Hassen Khemiri

Oyunyazan: Jonas Hassen Khemiri

Çeviren - Yöneten: Sami Berat Marçalı

Dramaturg: Dilek Tora

Dekor Tasarımı: Jesse Gagliardi

Işık Tasarımı: Alev Topal

Kostüm Tasarımı: Hilal Polat 

Koreografi: Gizem Erdem

İllüstrasyon: Dilan Sarıoğlu

Fotoğraf - Teaser: Çağla Çağlar

Oynayanlar

Barış Gönenen

Hakan Kurtaş

Efe Tunçer

Seda Türkmen

Süre 80'

+13

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Craft Kadıköy

Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15

Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 30: 00

Kategori : İstila!

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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