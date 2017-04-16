"İstila!", 17 Nisan'da Craft Kadıköy'de izleyiciyle buluşacak.



"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"



Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?



Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor.



Kimlik, ırk ve dil!



Kendimize en çok sorduğumuz, sormaya devam edeceğimiz kavramlar, kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Bir düşünce bulutu olarak başlayıp zekice kurulmuş bir saçmalık, oradan da karşı koyamayacağımız ölümüne ciddi bir mesele.



*Obie Ödülleri | Yılın Oyunyazanı Ödülü | Jonas Hassen Khemiri



Oyunyazan: Jonas Hassen Khemiri



Çeviren - Yöneten: Sami Berat Marçalı



Dramaturg: Dilek Tora



Dekor Tasarımı: Jesse Gagliardi



Işık Tasarımı: Alev Topal



Kostüm Tasarımı: Hilal Polat



Koreografi: Gizem Erdem



İllüstrasyon: Dilan Sarıoğlu



Fotoğraf - Teaser: Çağla Çağlar



Oynayanlar



Barış Gönenen



Hakan Kurtaş



Efe Tunçer



Seda Türkmen



Süre 80'



+13



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Craft Kadıköy



Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15



Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 30: 00



Kategori : İstila!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır