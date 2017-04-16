İstila!
"İstila!", 17 Nisan'da Craft Kadıköy'de izleyiciyle buluşacak.
"İstila!", 17 Nisan'da Craft Kadıköy'de izleyiciyle buluşacak.
"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"
Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?
Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor.
Kimlik, ırk ve dil!
Kendimize en çok sorduğumuz, sormaya devam edeceğimiz kavramlar, kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Bir düşünce bulutu olarak başlayıp zekice kurulmuş bir saçmalık, oradan da karşı koyamayacağımız ölümüne ciddi bir mesele.
*Obie Ödülleri | Yılın Oyunyazanı Ödülü | Jonas Hassen Khemiri
Oyunyazan: Jonas Hassen Khemiri
Çeviren - Yöneten: Sami Berat Marçalı
Dramaturg: Dilek Tora
Dekor Tasarımı: Jesse Gagliardi
Işık Tasarımı: Alev Topal
Kostüm Tasarımı: Hilal Polat
Koreografi: Gizem Erdem
İllüstrasyon: Dilan Sarıoğlu
Fotoğraf - Teaser: Çağla Çağlar
Oynayanlar
Barış Gönenen
Hakan Kurtaş
Efe Tunçer
Seda Türkmen
Süre 80'
+13
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Craft Kadıköy
Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15
Başlangıç Saati : 17.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 17.04.2017 22: 30: 00
Kategori : İstila!
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır