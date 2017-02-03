B Planı farkıyla "İstila!", şubat ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde!
"Bizim tam olarak anlamadığımız şey... Neden ABULKASEM?"
Belki ben Abulkasem? Belki sen Abulkasem?
Oyun sözcük, fikir ve imaj kasırgasına sebep olan büyülü bir ismin etrafında dolanıyor: Abulkasem. Kimlik, ırk ve dille ilgili en derin ön yargılarımıza saldırıyor. Zaman zaman ölümüne komik, zaman zaman rahatsız edici, zaman zaman dokunaklı bir şekilde, tehlikeli hale gelen kimlik algısını paramparça edip bizi kendi kültürel kimliğimizle yüzleşmeye zorluyor.
Kimlik, ırk ve dil!
Kendimize en çok sorduğumuz, sormaya devam edeceğimiz kavramlar, kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Bir düşünce bulutu olarak başlayıp zekice kurulmuş bir saçmalık, oradan da karşı koyamayacağımız ölümüne ciddi bir mesele.
*Obie Ödülleri | Yılın Oyunyazanı Ödülü | Jonas Hassen Khemiri
Oyunyazan: Jonas Hassen Khemiri
Çeviren - Yöneten: Sami Berat Marçalı
Dramaturg: Dilek Tora
Dekor Tasarımı: Jesse Gagliardi
Işık Tasarımı: Alev Topal
Kostüm Tasarımı: Hilal Polat Koreografi: Gizem Erdem
İllüstrasyon: Dilan Sarıoğlu
Fotoğraf - Teaser: Çağla Çağlar
Oynayanlar
Barış Gönenen
Hakan Kurtaş
Efe Tunçer
Seda Türkmen
Süre 80'
+13
İstila!
B Planı farkıyla "İstila!", şubat ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde!
B Planı farkıyla "İstila!", şubat ayında Caddebostan Kültür Merkezi'nde!