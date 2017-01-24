İstiklalden İstikbale 12 Şubat Kahramanmaraş Destanı" Tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan "İstiklalden İstikbale 12 Şubat Kahramanmaraş Destanı" adlı kısa filmin basın tanıtımı yapıldı.



Grand Cevahir'de gerçekleşen etkinlikte konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, proje ile Kurtuluş Savaşı sırasındaki "Maraş Milli Mücadelesi"ni yeni nesillere anlatmak istediklerini söyledi.



Mahçiçek, vatan, millet ve bayrak sevgisi ile büyüyen nesillerin sağlıklı ve iyi bir nesil olacağını belirterek, "Maraş'ımızın kahramanca destanını anlattığımız bu film, gençlerimize tarih bilinci aşılamak, tarihlerini hatırlatmak için büyük bir adım olacak. Çünkü bu sadece Maraş'ın değil, bir vatanın esaretten kurtuluş destanıdır aynı zamanda." açıklamasında bulundu.



Milli Mücadele öncülerinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Mahçiçek, şöyle devam etti:



"Şanlı tarihimizin gençlere, ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımıza aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu memleketin, bu ülkenin değerlerini ve bu uğurda şehadete ermiş kahramanlarımızı unutturmayacağız. Şehitlerimiz, gazilerimiz bizimle birlikte gönüllerimizde yaşamalı, onları daha iyi tanımalı, örnek almalıyız. Bununla birlikte çocuklarımız ülkemizin hangi şartlardan geçerek bugünlere geldiğini bir defa daha hatırlayacaklar. Filmimizin gayesi de budur."



"500 kişilik bir ekiple çalıştık"



Filmin yönetmeni Turan Haste de projeye başlarken uzun bir araştırma sürecinden geçtiklerini kaydederek, "Maraş'a kahramanlık unvanı niye verildi? İlk önce bunu araştırdık. Bu araştırmada gördük ki, binden fazla kahraman var. Biz bunların içerisinden 8, 10 karakteri seçerek konuyu ele aldık. Bunları birbirleri ile bağlantılı şekilde aktararak, izletmek istedik." dedi.



Haste, filmin Kahramanmaraş'ta çekildiği bilgisini de vererek, şunları aktardı:



"Filmi Maraş'ta ve Maraş halkı ile çekmek istedik. Bir ay çekim için araştırma sürecimiz oldu. Sokaklar, evler, konaklar gibi. Çekim sürecimiz 6 gün sürdü ama yoğun geçti. Çünkü her güne 3, 4 karakter ve hikaye ekledik. Olabildiğince hızlı çekmeye çalıştık ve bu yüzden bayağı zorlandık. Toplamda İstanbul'dan karakter olarak götürdüğümüz 13 kişi vardı. Projede yer alan diğer herkes Maraşlıydı. Projenin arkasında ise 500 kişilik bir ekiple çalıştık."



"Batı özentisi içerisinde yetişen çocuklarımız tarihini ve geçmişini bilmiyor"



Filmde "Üstad" karakterini üstlenen ünlü oyuncu Serdar Gökhan ise tarihsel projelerde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Geçmişimizi anlatan, şanlı atalarımızı anlatan filmlerde büyük haz ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Gökhan, projeye ilişkin ise, "Kahramanmaraş hiçbir yardım almadan İngiliz ve Fransızları kendi halkıyla söküp atmış, kahramanlık destanı yazmıştır. Tabi bunu gündeme getirmek çok önemli, sayın belediye başkanımız da buna ön ayak olup destek verdi. Bu film okullarda gösterime sunulacak 25 dakikalık bir demo. Aslında amacımız bu projeyi bu kadar kısa bırakmak değil. Sinema filmi ya da televizyon dizisi haline getirerek, daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Gençlerin batı özentisi içerisinde olduğu yorumunu yapan Gökhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Okullarda batı özentisi içerisinde yetişen çocuklarımız var. Tarihini ve geçmişini bilmiyor. Tarihimiz çok yanlış anlatılıyor. Kaypak bir şekilde anlatıldı. Bütün okullarda bu ilmin gösterilmesi, gençlerimizde yeni bir ışık belirleyecek. 'Bizim Maraşımız da böyle kurtulmuş' diyecekler. Bunun bilincine varacaklar. Sosyal sorumluluk adına faydalı bir proje. Filmin içerisinde 15 Temmuz da yer aldı. Yaşadığımız bir dönem. Bizim Türk milleti olarak maalesef hiç dostumuz yok, düşmanımız çok. Tarih boyunca hep düşmanımız olmuş onun için ayakta durabilmemiz, bu ülkede yaşayabilmemiz için birlik ve beraberlik içinde, sırt sırta, omuz omuza gelerek her türlü düşmana karşı teyakkuz halinde olmamız lazım. Biz de bu kıvılcımların filizlendirmesini yapmaya çalışıyoruz."



Yapımcılığını Hüseyin Kurtça'nın gerçekleştirdiği filmde, Kemal Denizci, Reyhan İlhan ve İzzet Lüleci gibi birçok oyuncu yer alıyor.



Türkiye'de 10 Şubat'ta tüm okullarda gösterime girmesi hedeflenen 25 dakikalık filmin 10 milyon öğrenciye ulaşması planlanıyor.