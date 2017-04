İstiklal Şehri "İstihdam Madalyasını" da Kapmak İstiyor

İSMAİL HAKKI DEMİR - Dünyada ilk "İstiklal Madalyalı Şehir" unvanını taşıyan Kahramanmaraş, hem devlet destekli projeler hem de iş insanlarının özverili girişimleriyle istihdama yaklaşık 200 bin kişilik ek destek sağlamaya hazırlanıyor.



Türkiye'nin iplik üretiminin yüzde 35'i, metal mutfak eşyalarının yüzde 60'ı, kumaşın ve çimento üretiminin yüzde 10'u, elektrik üretiminin yüzde 8'ini karşılayan, kuyumculuk ve ayakkabı sektörlerinde de önemli bir yeri bulunan Kahramanmaraş, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.



Ülkenin ilk bin firmasında 21 şirketi bulunan kentte, bin sanayi tesisi, 246 ihracatçı şirketi ve 115 ülkeye ihracatıyla yılda 2 milyar doları aşkın dış ticaret hacmiyle 140 bin kişiye istihdam sağlanıyor.



Sağlanan devlet teşvikleriyle de son 12 yılda ekonomiye 20 milyar dolar destek sağlayan kent, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine 200 bine yakın istihdam desteği vererek yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyor.



20 milyar liralık destek



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş çalışma hayatı ve iş dünyası olarak 2005'ten bu zamana çok büyük hamleler yapıldığını belirtti.



Bu hamleler sayesinde hem istihdamın hem de kent ekonomisinin büyüdüğüne dikkati çeken Zabun, son 12 yılda ekonomiye 20 milyar liralık destek sağlandığın söyledi.



Zabun, 2005'te 40 bin olan istihdam sayısının 140 bine çıkartıldığını belirterek, "Biz her zaman sanayicimizi ve iş dünyamızı canlandıran, atağa geçiren dönemleri hep teşviklerle yaşadığımızı belirtiyoruz. Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliğinde de ilimiz desteğini belirtti. 20 büyük şirketimizin önderliğinde yaklaşık 7 bin civarında ilave istihdam sağlanacak. Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Tekstil İhtisas OSB'nin de faaliyete geçmesiyle 30 bin istihdam daha sağlanacak. Bunların bir an önce gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.



İstiklal şehrinin istihdama önemli katkısına dikkat çeken Zabun, "Kahraman şehrimiz istihdam da kahraman olmuştur." ifadesini kullandı.



Sulama projeleriyle 150 bin yeni istihdam



Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu da Türkiye'nin tarım ürünlerinde çok istihdam sağlayan bir ülke olduğunu söyledi.



Tarım ürünlerini halka daha ucuz, daha kaliteli ulaştırılmasını sağlamak, ithal ürünleri azaltmak noktasında çalışmaya ihtiyacın bulunduğunu vurgulayan Köleoğlu, geliri daha düşük ürünlerden ziyade daha yüksek getiri sağlayan ürünlere dönülmesi gerektiğini, bunun da ancak sulu tarımda olacağını kaydetti.



Bu kapsamda, Kahramanmaraş'ta başlatılan Kılavuzlu ve Adatepe sulama projelerinin önemine dikkat çeken Köleoğlu, bu projelerin hem istihdama hem de ülke ekonomisine katacağı canlılığa dikkati çekti.



Her iki sulama projesiyle 500 bin dönümün alanın sulu tarıma kavuşturulacağını, böylece bölgenin tarım alanlarına ciddi bir ivme kazandıracağını dile getiren Köleöğlu, şunları kaydetti:





"2019 yılına kadar bu projeleri gerçekleştirmek bizim için önemli hedeftir. İki projemizle yıllık 400 milyon liralık bir gelir artışı, yaklaşık 150 bin kişiye de yeni istihdam sağlanmış olacak. İnsanları olabildiğince kendi bölgelerinde istihdam edebilmek, onlara gelir kapısı sunabilmek lazım. Halkımız zaten çalışkan, kendilerine imkan verildiği zaman çok daha güzel ürünleri, çok daha kaliteli ürünleri çok daha ucuza üretebilecek duruma gelecekler."