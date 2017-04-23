İstiklal Marşı'nı Ezbere Okuyan Suriyeli Kızın Bayram Sevinci

AYŞE YILDIZ - Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve ailesiyle Antalya'ya yerleşen 12 yaşındaki Gadir Ali adlı kız çocuğu, ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye'de ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın heyecanını yaşıyor.



Halep kentindeki evleri, bombalı saldırılarda yıkılan Gadir Ali, ailesi ve yakınlarıyla üç yıl önce Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'ne yerleşti.



Yarım kalan öğrenimine, geçici koruma altındaki Suriyeli 380 çocuğun eğitim gördüğü Fatma Parıltı Ortaokulu'nda devam eden Ali, iki haftada İstiklal Marşı'nın iki kıtasını ezberledi.



Üç yıldır Türkiye'de yaşamasına rağmen, geçen yıl okula giden, yedinci sınıf öğrencisi kız çocuğu, doktor olup, Suriye'deki çocukları tedavi etmek istiyor.



"İlk bayramı Türkiye'de kutladık"



Gadir Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce Suriye'de Esed'in uçaklarının evlerini, okulunu vurduğunu ve akrabalarıyla Türkiye'ye geldiklerini anlattı.



Amcasının oğlunu savaşta kaybettiğini belirten Ali, "Savaşın izlerini silmeye çalışıyorum. Burada okula devam ettim. Suriye'de okula gidiyordum. Uçak geldi, okulumu bombaladı." dedi.



Okulda, İstiklal Marşı'nı ezberlediğini ifade eden Ali, milli marşın iki kıtasını ezbere okuduğunu söyledi.



"İstiklal Marşı'nı sürekli okuyorum ve her okuduğumda etkileniyorum. Türkiye'de ilk kez çocuk bayramı kutladık. Bu, Türkiye'deki ilk bayramımız oldu." diyen Ali, doktor olup, Suriye'ye dönmek istediğini vurguladı.



Suriye'deki yaralıları tedavi etmek istediğini belirten Ali, "Özellikle çocukların iyileşmesini istiyorum. Doktor olmak için derslerime çok çalışıyorum." diye konuştu.



"Huzuru Türkiye'de bulduk"



Anne Rihap Atri de evlerinin bombalı saldırıda yıkıldığını belirterek, Suriye özlemiyle yaşadıklarını ifade etti.



Suriye'deki savaşın bitmesi halinde ülkelerine döneceklerini anlatan Atri, "Ama oradaki her şey yıkıldı, bir şeyimiz kalmadı. Türkiye ikince vatanımız. Huzuru burada bulduk. Üç senedir mutluyuz. Kızım İstiklal Marşı'nı bazen okuyor. Kızım okurken ben de duygulanıyorum." dedi.



Çocuklarının güven içinde okula gittiğini ifade eden Atri, "Türkiye'de 23 Nisan'da bayram kutlanıyor. Ben bu bayramlara hiç gitmedim. Suriye'de bu bayramlar yok." diye konuştu.



Gadir Ali'nin öğretmeni Ahmet Abdullah ise çocukların daha Türkçe'yi tam öğrenmeden İstiklal Marşı'nı okumaya başladığını söyledi.



"Okulda 380 Suriyeli öğrenci eğitim görüyor"



Fatma Parıltı Ortaokulu Müdürü Mesut Serter, geçici koruma altındaki çocukların eğitimine hizmet verdiklerini belirterek, okullarında 380 Suriyeli öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.



Okulda 19'u Suriyeli, 28 öğretmenin görev yaptığının altını çizen Serter, şunları kaydetti:



"Haftada 30 saat ders veriyoruz ve bunun 15 saati Türkçe. Çocukların hepsi savaş ortamından geldi, yaraları var. Onları rehabilite etmeye, sevgi göstermeye çalışıyoruz. Toplumumuzla kaynaştırmaya çalışıyoruz. Türk kültürünü seviyorlar. İki haftada çocuklarımızın bazıları İstiklal Marşı'nı öğrendi."