İstiklal Marşı'na İşaret Diliyle Eşlik Ettiler

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlköğretim kurumlarında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında okunan İstiklal Marşı'na okulun 4'üncü sınıf öğrencileri işaret diliyle eşlik ederek farkındalık oluşturdu.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Dr. Ömer Faruk Meriç İlköğretim kurumlarının bahçesinde düzenlenen törenler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunurken okulun 4'üncü sınıf öğrencileri işaret diliyle eşlik etmesi töreni izlemeye gelenler tarafından büyük bir dikkatle takip edildi.



Törende bir konuşma yapan okul müdürü Şükrü Cansever, çocukların bayramını kutlayarak, programın hazırlanmasında emeği geçen bütün öğretmenlere teşekkür etti. Günlerce öğretmenleri eşliğinde hazırlanan öğrenciler, sahneye çıkarak çeşitli gösteriler gerçekleştirirken, bayramı coşkuyla kutlayan öğrenci velileri de çocuklarının bu mutlu günlerini telefonlarıyla çekerek mutluluklarına ortak oldu.



Yaptıkları gösterileriyle büyüklere taş çıkartan çocuklar ise velilerinden büyük alkış aldı. Törende ayrıca Manisa ve Türkiye geneli yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere okul yönetimi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. - MANİSA