Istiklal Caddesinde Korkulu Dakikalar

İstiklal Caddesinde iki kişi arasında yaşanan kavga sırasında 'canlı bomba' diye bağırılınca panik yaşandı.



Beyoğlu İstiklal Caddesinde gece saatlerinde iki kişi arasında yaşanan kavgayı gören bir kadının paniği çevrede hareketli dakikaların yaşanmasına yol açtı. İddiaya göre iki kişi arasındaki kavgayı gören bir kadın panik yaparak 'canlı bomba' diye bağırdı. Kadının bağırması üzerine caddede bulunan vatandaşlar Taksim meydanına doğru koşmaya başladı.



Kısa süreli hareketli dakikaların yaşanmasına yol açan olayın, kavgadan ibaret olduğunun anlaşılması üzerine caddedeki hareketlilik normale döndü.



(İHA)