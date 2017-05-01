İstiklal Caddesi'nde İki Kişi Gözaltına Alındı

Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde pankart açmak isteyen iki kişi gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alırken, İstiklal Caddesi üzerinde iki kişi pankart açarak slogan atmaya başladı. Polis ekipleri hemen şahıslara müdahale etti. Şahıslar polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. ...