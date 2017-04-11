İstihdamı Artırmak İçin Kurslar Açılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı olağan ikinci İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK), Nisan ayı toplantısına ev sahipliği yapılırken toplantıda Manisa Valiliğinin nitelikli işgücünü artırmak için mesleki eğitim kurslarının açılması talimatı ele alındı.



İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Nisan ayı toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Komisyon salonunda düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Celal Bayar Üniversitesini temsilen Doç. Dr. Mahmut Karğın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Koç, İşkur İl Müdür Yardımcısı Ayla Bozkurt, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Gökdede katıldı.



İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında, bir önceki yürütme kurulunda alınan kararlar değerlendirildi. Manisa Valiliği'nin nitelikli işgücüne yönelik Mesleki Eğitim Kurslarının açılmasına ilişkin talimatları ele alındı. Çalışma ve İş Kurumu Denetim Kurulu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yürütme Kurulu üye değişiklik talepleri görüşülürken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında beceri eğitimine gidecek öğrencilerin dağılımı onaylandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Merkezleri uygulamaları hakkında da kurula bilgi verildi.



Toplantıda il düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programlarının belirlenmesi, istihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. - MANİSA