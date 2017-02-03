İstihdamda Milli Seferberlik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, "Ülke ekonomisini güçlendirmek ve üreten ülke olmak için istihdamın artırılması noktasında işverenler ile kurumlarımızın üzerine düşenleri paylaşarak ortak yol haritası belirlemek için sahadayız." dedi.



İstihdam'da 'Milli Seferberlik Kampanyası' kapsamında iş dünyasını harekete geçirmek amacıyla Sinop'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, SGK Başkan Yardımcısı Muhiddin Şahin, Çalışma Genel Müdür Yrd. Mehmet Baş, Politika ve Strateji Daire Başkanı Meftun Sakallı, SGK İl Müdürü Zafer Ali Ürkmez, İşsizlik Sigortası Daire Başkanı Şaban Karakuş ve İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Kürşat Arat, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak başlatmış olduğumuz çalışma hayatında milli seferberlik programı çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili ve bağlı kuruluşlarından gelen arkadaşlarla birlikte bugün Sinop'tayız. Bir dizi temasta bulunmak üzere buraya geldik. Bu toplantıları söylediğim gibi ilgili ve bağlı ve merkez teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla birlikte katılıyoruz. Bugün buraya gelmemizin sebebini kısa açıklayacak olursak; bu başlatılan İstihdam çalışma hayatındaki milli seferberlik kapsamında tüm paydaşlarımızla görüşmeler yapmak, işverenlerin sorunlarını dinlemek, onlara uygulamakta olduğumuz teşvik programları ya da İŞKUR'un aktif iş gücü programları hakkında bilgi vermek ve istihdamı arttırmak konusunda yapabileceklerimizi bu programların ihtiyaçlara göre ayarlayabileceğimiz konusunda temaslarda bulunmak üzere geldik." diye konuştu. - SİNOP