İstihdam Teşvikleri Biga Tso'da Anlatıldı
Biga Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Bigalı işadamlarına istihdam teşvikleri, mesleki yeterlilik belgesi ve iş sağlığı güvenliği konuları hakkında bakanlık üst düzey yetkilileri tarafından bilgiler verildi.
Biga Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Bigalı işadamlarına istihdam teşvikleri, mesleki yeterlilik belgesi ve iş sağlığı güvenliği konuları hakkında bakanlık üst düzey yetkilileri tarafından bilgiler verildi.
Biga TSO Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili İsmail Gerim, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, Çanakkale İŞKUR Müdürü Ali Çalışkan, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke, Biga Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Vehbi Tayoğlu, Sosyal Güvenlik Denetmeni Mehmet Uğur Yavuz, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Meclis Başkanı Eşref Temiz, Biga Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fahrettin Deniz, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, oda/borsa üyeleri ile çok basın mensupları katıldı.
Toplantının açılışında konuşan SGK Başkan Yardımcısı Ceylan, çalıştırılacak her işçi için sigorta primlerinin ve vergilerinin asgari ücret üzerinden, yıl sonuna kadar devlet tarafından üstlenileceği bir istihdam modeli geliştirildiğini belirterek, "Burada aralık ayı baz alındı. Bizim yaptığımız incelemelerde aralık ayında sigortalıların en düşük olduğu sayı. Dolayısıyla en düşük olan sayıyı baz alalım ki işverenlerimiz bu istihdamdan daha fazla yararlansın istedik. Aralıktaki sigortalı sayınıza ilave alacağınız her işçinin tüm sosyal güvenlik giderlerini devlet üstlenmiş oluyor. Siz sadece çıplak ücretini ödeyeceksiniz. Üç aydır işsiz olma şartı ve İŞKUR vasıtası ile alma şartını gözden kaçırmamanız gerekiyor" diye konuştu.
İşverenlerin işçi sayılarıyla ilgili olarak 2016 yılı içindeki ortalama sigortalı sayısından dolayı teşvikten faydalanabileceklerine işaret eden Ceylan, "2016 yılında hiç işçi çalıştırmadınız, 2017 yılında ilk defa bir iş yeri açıyorsanız bu durumda da iş yerini açtığınız tarihten itibaren üç ay bu teşvikten faydalanamıyorsunuz ve geri kalan yılın sonuna kadar olan aylarda da yarısı oranında da bu teşvikten faydalanıyorsunuz. Önemli bir düzenleme yaptık. Bütün işverenlerimizin faydalanarak işlerini, üretimlerini arttırmalarını ve büyütmelerini arzu ediyoruz" dedi. Toplantının son bölümünde Bigalı iş adamlarının sorularını yanıtlayan Bakanlık yetkilileri, Biga iş dünyasının dinamizminden ve çalışmalarını yerinde görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - ÇANAKKALE