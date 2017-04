Istihdam Seferberliği Ivme Kazanıyor'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan Vekili Harun Karacan, "Türkiye'nin en büyük sorunlarından olan işsizliğe çözüm getirmek için hükümetimiz uğraşıyor. Bu seferberliğe katkı sağlayanlara hükümetimiz önemli destekler sunuyor. Seferberliğe katkı verenler görülüyor. İstihdam seferberliği her geçen gün ivme kazanıyor." dedi.



AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Karacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada bir ekonomik krizin bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin eskiden bu tarz krizlerden etkilenirken AK Parti hükümetlerinin aldığı gerekli önlemlerle söz konusu etkilerin önüne geçildiğini kaydetti.



Beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe ÖTV ve KDV indirimleri yapıldığını hatırlatan Karacan, "Başbakan'ımız Binali Yıldırım beyaz eşyada 30 Nisan'da bitmesi beklenen ÖTV indirimini eylül sonuna kadar uzattı. Mobilya sektöründeki yüzde 18'lik KDV oranı 8'e düşürüldü. Türkiye'nin lokomotif sektörünü inşaat oluşturuyor. Bu sektör yaklaşık 350 sektörü de yakından ilgilendiriyor. Hem piyasayı canlandırma hem de Türkiye'de dünyadan gelen durgunluğu hafifletmek amacıyla gerekli tedbirleri alıyoruz. Anında refleks gösteriyoruz." diye konuştu.



"Türkiye'de işsizlik azalacak"



Karacan, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Mili İstihdam Seferberliği'nin başlatıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin ekonomisini iyi gitmesinin istihdama da olumlu yansıdığını vurguladı.



İstihdam seferberliğinin Türkiye'nin genelinde hızla harekete geçtiğini anlatan Karacan, "Söz konusu seferberliğe müthiş bir katkı var. Türkiye'nin en büyük sorunlarından olan işsizliğe çözüm getirmek için hükümetimiz uğraşıyor. Bu seferberliğe katkı sağlayanlara hükümetimiz önemli destekler sunuyor. İstihdam seferberliğiyle işsizlik rakamları azalacak. Seferberliğe katkı verenler görülüyor. İstihdam seferberliği her geçen gün ivme kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Kimsenin sömürü altına girmek istemiyoruz"



Karacan, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Referandumun sonuçlarının ekonomiye olumlu etkilerinin görüleceğine değinen Karacan, şöyle konuştu:



"16 Nisan'dan sonraki süreçte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin onaylanmasıyla ekonomik olarak daha da rahatlayacağız, nefes olacağız ve büyüyeceğiz. Bu sistemden iş adamı, sanayicisi, toplum, esnaf, tüccar hepsi umutlu. Türkiye'nin ekonomik olarak bundan sonraki süreçte hızlı karar alabilmesi, ani refleks gösterilebilmesi, bürokrasinin azaltılması konusundan iş dünyası çok umutlu. İlk günden beri sahada halkımıza doğruyu göstermeye çalışıyoruz. Son bir aylık süreçte 533 programa katıldım. Yaklaşık 80 bin kişiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattım. Referandum öncesinde her sektörden 100 bin kişiye yeni sistemi anlatacağım. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin prangalarından kurtulup, Avrupa sömürüsünden çıkacağına ve Türkiye'nin artık istiklali, istikbali için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber nasıl hızlı bir ivme kazanacağını aktarıyoruz. Türkiye artık, kimsenin sömürüsü altına girmek istemiyor."