İstihbaratçı Şüphelilerin Müşterek Planı: Dink Cinayeti
Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "Coşgun İğci'den, Yasin Hayal'in Dink'i öldürmeyi...
Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "Coşgun İğci'den, Yasin Hayal'in Dink'i öldürmeyi planladığı bilgisini alan Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerinin, kontak kurdukları I·stanbul I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi s¸u¨phelilerle, cinayetin planlanması ve icrası noktasında mu¨s¸terek hareket ettikleri" belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü'nün hazırladığı iddianamede, Agos Gazetesi Genel Yayın Yo¨netmeni Hrant Dink'in o¨ldu¨ru¨ldu¨gˆu¨ 19 Ocak 2007 tarihinde, şüphelilerin görevlerinin ne olduğu şöyle belirtildi:
"Üsteğmen Ali Barıs¸ Sevindik-I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde kısım amiri, Yüzbaşı Muharrem Demirkale-tim komutanı, Mustafa Küçük, Emre Cingöz, Yavuz Karakaya, Miktat O¨zbek, S¸eref Ateş, Rahmi O¨zer, Ecevit Emir, Osman Kırçalı, Abdullah Dinç ve Eyu¨p Temil-I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde astsubay ve uzman c¸avus¸, Albay Ali O¨z-Trabzon I·l Jandarma Komutanı, Yüzbaşı Metin Yıldız-Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨, Volkan S¸ahin, Ergu¨n Yorulmaz, Okan S¸imşek, Veysel S¸ahin, O¨nder Aras, Hu¨seyin Yılmaz, U¨nsal U¨rel, Gazi Günay ve Cevat Eser-Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Jandarma KOM S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde astsubay ve uzman c¸avus¸, Metin Balta ve Ahmet C¸etiner-Samsun Terörle Mücadele Şube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde (TEM) emniyet amiri, Yakup Kurtaran-gu¨venlik şube mu¨du¨ru¨, Atilla Güçlüoğlu-Samsun Jandarma Komutanlıgˆı Asayis¸ Şube Mu¨du¨ru¨, Yu¨ksel Avan-Samsun Jandarma Komutanlıgˆı Asayis¸ Şube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ olay yeri inceleme biriminde astsubay, Murat Bayrak-Samsun Jandarma Komutanlıgˆı KOM Şube Mu¨du¨ru¨, Birol Ustaoğlu- Samsun Jandarma Komutanlıgˆı İstihbarat Şube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde astsubay, Muhammer Ay-I·hlas Haber Ajansı Samsun muhabiri, Ercan Gün-TGRT-Fox TV muhabiri, halen FETO¨/PDY u¨yeligˆi, darbeye tes¸ebbu¨s ve MI·T tırları sorus¸turması nedeniyle de tutuklu bulunan Albay Hamza Celepoğlu-Jandarma Genel Komutanlıgˆı I·stihbarat Degˆerlendirme ve Analiz Merkez Amiri."
İğci vasıtasıyla ulaşılan "Hayal'in Dink'i öldürüleceği" bilgisi
"Hrant Dink cinayetinin planlanması ve gerc¸ekles¸tirilmesi as¸amalarında aktif rol oynayan Trabzon ve I·stanbul Jandarma I·stihbarat go¨revlilerinin u¨zerinde u¨st amir olarak Hamza Celepoğlu bulunmaktadır." denilen iddianamede, şu¨pheli Metin Yıldız'ın da Dink cinayetinin planlandıgˆı ve sonucunda icra edildigˆi tarihlerde, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨ olarak go¨rev yaptığı kaydedildi.
Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri olan şüpheliler Okan S¸imşek ve Veysel S¸ahin'in, "Hrant Dink'in Yasin Hayal tarafından o¨ldu¨ru¨lecegˆinin planlandıgˆı" bilgisine haber elemanı olan Yasin Hayal'in akrabası Cos¸gun I·ğci vasıtasıyla 2006 yılı Temmuz ayında ulas¸tığı bilgisi verilen iddianamede, "Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerince, I·stanbul I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi s¸u¨phelilerle bu noktada kontak kurularak, cinayetin planlanması ve icrası noktasında mu¨s¸terek hareket etmis¸lerdir." denildi.
Samast'ın telefonunda "komutan" olarak kayıtlı
Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ haber elemanı olan Cos¸gun I·ğci'nin, silah ve para arayıs¸ı ic¸ine girerek, Hrant Dink cinayetini planlayan akrabası Yasin Hayal'in faaliyetlerini, irtibatlı oldugˆu Trabzon Jandarma I·stihbarat Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri Veysel S¸ahin, Okan S¸imşek ve Volkan S¸ahin'e bildirdiği, bu bilginin Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Yu¨zbas¸ı Metin Yıldız ile paylas¸ıldığı anlatılan iddianamede, şu bilgiler yer aldı:
"Yu¨zbas¸ı Metin Yıldız ise bu bilgileri Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali O¨z'e aktarmıs¸tır. Hrant Dink'in I·stanbul'un Bakırko¨y I·lc¸esinde bulunan konutu ve Beyaz Adam Yayıncılık unvanlı is¸ yeri c¸evresinde bir kısım Trabzon I·l Jandarma Komutanlıgˆı go¨revlileri ve beraberlerindeki haber elemanlarınca 9 Ağustos 2006 tarihinde yapılan kes¸if faaliyeti sonrasında, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri Okan S¸imşek ve Veysel S¸ahin, bir su¨re sonra Cos¸gun I·ğci'ye, 'Yasin Hayal bu is¸i yapamaz, go¨zetimimiz altında, biz o is¸i hallettik' diyerek, planlanan Dink cinayeti ile ilgili istihbari c¸alıs¸malarda Cos¸gun I·ğci'yi devreden c¸ıkarmıs¸lardır.
Trabzon Jandarma go¨revlisi U¨nsal Gürel ile Resul Kütükoğlu'nun, 15 Kasım 2006 tarihinde cinayetin tetikc¸isi Ogu¨n Samast ile telefon irtibatlarının bulundugˆu tespit edilmis¸tir. Trabzon Jandarma Komutanlıgˆında go¨revli Ahmet Faruk Aydoğdu'nun kullanımındaki telefon numarasının Ogu¨n Samast'ın telefon rehberinde 'komutan' olarak kayıtlı oldugˆu, bu go¨revlilerin Samast ile 15 Kasım 2006 tarihinde gece saat 00.04'de Karadeniz Teknik U¨niversitesi c¸evresinde bulus¸ma gerc¸ekles¸tirdikleri, HTS kayıtları ile tespit edilmis¸tir."
-2013'teki ihbar değerlendirilmemiş
I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne Galip Taşkın isimli bir s¸ahıs tarafından, 14 Ocak 2013 tarihinde e-postayla ihbar go¨nderildiği, ihbar dilekc¸esinin sorus¸turma dosyasına geregˆi ic¸in go¨nderilmediği ve hic¸bir is¸lem yapılmadan bekletildigˆinin kolluk go¨revlilerince tespit edildiği anlatılan iddianamede, tanık Galip Taşkın'ın SEGBI·S aracılıgˆıyla İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca 2 Ağustos 2016'da ifadesinin alındığı ve ifadesinde 14 Ocak 2013 tarihli I·stanbul I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Elektronik S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne e-posta ihbar hattına go¨nderdigˆi ihbar metni ic¸erigˆini tekrarladığı hatırlatılarak, tanığın şu beyanlarına yer verildi:
"Ben, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨revli Veysel S¸ahin ve Okan S¸imşek'i o¨nceden tanıyordum, Yasin Hayal'i de Mc Donalds bombalanması olaylarını duydugˆum ic¸in simaen tanıyordum. I·hbar metninde belirttigˆim gibi, 2006 yılı Aralık ayı bas¸larında enis¸tem ve onun enis¸tesi ile birlikte Trabzon Mac¸ka yolu u¨zerinde bir lokantaya gelmis¸tik. Buraya daha o¨nceden tanıdıgˆım Veysel uzman ve Bas¸c¸avus¸ Okan S¸imşek, beyaz renkli sivil bir arac¸la geldiler. Yemek yedigˆimiz is¸ yeri tenha bir yerdeydi. Mu¨s¸teri olarak sadece biz ve onlar bulunuyorduk. Yasin Hayal ve yanında bulunan esmer c¸elimsiz c¸ocuk, is¸ yerinin ic¸inde bulunuyorlardı. Ellerimi yıkamak ic¸in lavaboya gittigˆim sırada Yasin Hayal ve yanındaki s¸ahsı go¨rdu¨m. Veysel uzman ve Bas¸c¸avus¸ Okan S¸imşek, Yasin Hayal ve yanında bulunan esmer c¸elimsiz c¸ocukla is¸ yeri ic¸inde ayrı bir odaya gec¸tiler. Hrant Dink cinayetinden sonra, Ogu¨n Samast'ın Samsun jandarmada c¸ekilen fotogˆrafları basında yayınlandıktan sonra ben Yasin Hayal'in yanında bulunan s¸ahsın Ogu¨n Samast oldugˆunu o¨gˆrendim, korktugˆum ic¸in kimseye de bir s¸ey so¨ylemedim. Ancak daha sonra, 'generaller ic¸eride yatıyorsa bu adamlar da yatsın' diyerek, vicdani bir sorumluluk duygusuyla bildiklerimi sorus¸turması ic¸in ihbara konu ettim ancak bugu¨ne kadar bana hic¸bir sorus¸turma makamınca bu konuda bir s¸ey sorulmadı. Aynı konuyu ic¸eren ihbar yazısını jandarmanın muhabere elektronik servisine de go¨ndererek, jandarmaya da ihbar ettim ancak oradan da bugu¨ne kadar bana herhangi bir do¨nu¨s¸ olmadı."
"Jandarmanın bildiği Samast'ı, İstanbul soruşturma makamları bilmiyordu"
Tanıgˆın anlatımı, ihbar dilekc¸esine konu olay, Veysel S¸ahin ve Okan S¸imşek'in HTS kayıtları ile baz ve sinyal bilgilerinin uyumlu oldukları ve tanığın beyanlarının gerc¸egˆi yansıttıgˆının tespit edildiği de aktarılan iddianamede, "19 Ocak 2007 tarihinde is¸lenen Hrant Dink cinayetinden sonra tetikc¸i Ogu¨n Samast olay yerinden kac¸mıs¸, c¸evrede bulunan gu¨venlik kamera go¨ru¨ntu¨lerinden beyaz bereli, es¸kalini veren bir fotogˆrafı elde edilmis¸, kimligˆine ilis¸kin herhangi bir bilgiye ulas¸ılamaması u¨zerine, 20 Ocak 2007 tarihinde fotogˆrafı basın ve medya kurulus¸larına dagˆıtılmıs¸tır. Ogu¨n Samast, 20 Ocak 2007 tarihinde, Samsun otogarında Trabzon'a gitmek ic¸in ic¸inde bulundugˆu yolcu otobu¨su¨nu¨n saat 22.45 sıralarında Samsun otogarına girmesi u¨zerine, otobu¨ste yapılan arama ve kontroller sırasında yakalanmıs¸, arama, yakalama ve s¸u¨phelinin u¨zerinden c¸ıkan suc¸ aleti tabanca ve mermilere ilis¸kin du¨zenlenen tutanak, saat 23.00 sıralarında imzalanmıs¸tır." denildi.
İddianamede, Ogu¨n Samast yakalanmadan 1 saat 13 dakika o¨nce, saat 21.32'de Bo¨lge Komutanlıgˆı ve Jandarma Genel Komutanlıgˆına, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Metin Yıldız, istihbarat go¨revlisi Gazi Günay ve I·l Jandarma Komutanı Ali O¨z imzalı Haber Kayıt ve Bildirim Formu gönderildiği de ifade edilerek, bu formda, "Hrant Dink isimli s¸ahsın o¨ldu¨ru¨lme eylemini Yasin Hayal'in organize ettiği, şahısların 4 kis¸i oldukları ve ac¸ık kimlik bilgilerinin tespit edilemedigˆi, I·stanbul'a gittikleri, ev ile Agos gazetesi arasındaki gu¨zergahın kes¸fini yaparak krokilerini hazırladıkları, olayda kullanılan silahın temin edilmesi ic¸in Yasin Hayal'e 500 lira para go¨nderildigˆi, Ardes¸en el yapımı silah temin ettigˆi, Hrant Dink'i o¨ldu¨ren s¸ahsın Yasin Hayal'in yakın arkadas¸ı Ogu¨n Samast oldugˆunun" belirtildiği anlatıldı. İddianamede bu bilgilerin, I·stanbul'daki sorus¸turma makamları olan I·stanbul I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, I·stanbul Tero¨rle Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Milli I·stihbarat Tes¸kilatı Bo¨lge Bas¸kanlıgˆınca, Ogu¨n Samast yakalanıp u¨st araması yapılıncaya ve I·stanbul'da sorguya alınıncaya kadar bilinmediğine dikkati çekildi.
Dink'in konutu ve iş yerindeki keşif
Hrant Dink'in konutu ve is¸ yeri c¸evresinde yapılan kes¸if faaliyetinin ise sorus¸turmanın ileri evresinde İstanbul Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca yapılan HTS, baz ve sinyal bilgilerine ilis¸kin Telekomu¨nikasyon I·letis¸im Bas¸kanlıgˆından, mahkeme kararına istinaden elde edilen verilerin uzun su¨ren analizi sonucu tespit edilebildiği aktarılan iddianamede, "Hrant Dink cinayetinde kamu go¨revlilerinin sorumlulugˆu ile ilgili yu¨ru¨tu¨len sorus¸turma kapsamında du¨zenlenen iddianame ile ac¸ılan kamu davası, halen I·stanbul 14. Agˆır Ceza Mahkemesinin 2016/32 esas sayısı ile derdest olup, bu davanın sanıklarından Engin Dinç ile s¸u¨pheli Metin Yıldız'ın Hrant Dink cinayetinin is¸lendigˆi 19 Ocak 2007 tarihinde saat 11.44 (307 saniye) ve saat 11.51'de (219 saniye) iki adet telefon irtibatı bulunmaktadır. S¸u¨pheliler Metin Yıldız, Gazi Günay, Ali O¨z, Veysel S¸ahin, Okan S¸imşek ve Ergu¨n Yorulmaz'ın Hrant Dink cinayeti ile ilgili bu¨tu¨n detay bilgilere cinayet o¨ncesi vakıf oldukları anlas¸ılmaktadır." ifadesi yer buldu.
Cinayetin planlanması ve icrası noktasında mu¨s¸terek hareket eden Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri olan Okan S¸imşek, Ergu¨n Yılmaz ve Gazi Günay'ın bu amac¸la beraberlerinde bir kısım haber elemanlarıyla birlikte 7 Ağustos 2006 tarihinde Trabzon'dan I·stanbul'a hareket ettikleri savunulan iddianamede, "9 Ağustos 2006 tarihinden itibaren Hrant Dink'i Bakırko¨y ilc¸esinde bulunan konutu ve sahibi oldugˆu Beyaz Adam Yayıncılık unvanlı is¸ yerinin c¸evresinde kes¸if faaliyetinde bulunmus¸lar, kes¸if faaliyeti sırasında I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nde go¨revli S¸eref Ateş, Tim Komutanı Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya ve tim komutanlarının bagˆlı bulundugˆu kısım amiri Yu¨zbas¸ı Ali Barıs¸ Sevindik ile irtibatlı olarak hareket etmis¸lerdir. Bu husus baz bilgileri ve HTS kayıtlarıyla da tespit edilmis¸tir." değerlendirmesi yapıldı.
Maskeli şahısların saldırdığı bina görevlisi
İddianamede, Hrant Dink'in konutunun bulundugˆu binanın go¨revlisi tanık Mithat Alkan'ın, konutunda maskeli ve silahlı s¸ahıslarca, "Hrant Dink'in nerede oldugˆu" konusunda sorgulanıp tehdit edildigˆine dair ifadesinin alındığı, ifade ile tespit edilen baz bilgileri ve HTS irtibatlarının o¨rtu¨s¸tüğü bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"S¸u¨pheli Ergu¨n Yorulmaz'ın 'bir cinayet s¸u¨phelisi ile ilgili olarak c¸alıs¸ma yapmak amacıyla Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri Okan S¸imşek ve Gazi Günay ile birlikte I·stanbul'a gelip Ku¨c¸u¨kc¸ekmece'de c¸alıs¸ma yaptığı, sonra bir gece Tekirdagˆ'da kalarak, Trabzon'a geri do¨ndu¨kleri' yolundaki savunması gerc¸egˆi yansıtmamaktadır. Trabzon I·l Jandarma Komutanlıgˆından temin edilen go¨revlendirme kayıt defterinde 4 Ağustos 2006 - 14 Ağustos 2006 tarihleri arasında s¸u¨pheli Ergu¨n Yorulmaz'ın il dıs¸ı herhangi bir go¨revlendirilmesinin bulunmadıgˆı tespit edilmis¸tir.
S¸u¨pheli Hamza Celepoğlu'nun kendi ifadesiyle de genel komutanlıgˆa bagˆlı illerin Jandarma I·stihbarat S¸ubelerine, ASAF, ASOF, BO¨F ve AC¸AS¸ birimlerinden go¨nderilen istihbarat haber ve degˆerlendirme formları go¨rev yaptıgˆı istihbarat degˆerlendirme ve analiz merkezinde kendisine sunulmaktadır. Trabzon I·l Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlilerince beraberlerinde haber elamanları da oldugˆu halde, Hrant Dink cinayeti tasarısının olgunlas¸tırılması ve hazırlık evresinde, o¨ldu¨ru¨len Hrant Dink'in Bakırko¨y ilc¸esinde bulunan konutu ve Beyaz Adam Yayıncılık isimli is¸ yeri c¸evresinde bu amac¸la kes¸if faaliyetinin yapıldıgˆı 9 Ağustos 2006 tarihinde, s¸u¨pheli Hamza Celepoğlu, I·stihbarat Degˆerlendirme ve Analiz Merkez Amiri olarak Jandarma Genel Komutanlıgˆında go¨rev yapmaktadır."