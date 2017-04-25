İstifa Kampanyası!

Bu sezon bir türlü dikiş tutturamayan ve son olarak sahasında Fenerbahçe'ye de boyun eğmekten kurtulamayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek yeniden hedef tahtası haline geldi. Camianın ileri gelen isimleri başkan Özbek'ten seçim kararı almasını beklerken sosyal medyada istifası için peş peşe etiketler açılıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların öfke ve tepkisi her geçen gün artıyor.



GİTMELERİNİ BEKLEDİ



Sportif ve idari açıdan beklenen atılımı gerçekleştirememekle suçlanan Özbek ise bu zor günleri aşmak için sessiz kalmayı yeğliyor. Fenerbahçe maçı sonrasında kimseyle konuşmayan Özbek stadın boşalmasının ardından TT Arena'yı kimseye görünmeden terk edebildi. Ayrıca Özbek maçtan



sonra valilikten yardım isteyerek, tesislere giden yolları kestirdi ve protestoları engellemiş oldu.



TUDOR ÇAPTAN DÜŞTÜ



Galatasaray'da yönetim ayakta kalmak için çırpınırken Tudor da beklenen rahatlamayı sağlayamadı. Artan istifa çağrılarının ardından Riekerink'i gönderip Hırvat hocayı takımın başına getiren yönetim, yeniden başa dönmekten kurtulamadı. 8 maç sonunda İgor Tudor'un Galatasaray'ı yönetecek ağırlıkta ve tecrübede olmadığı görüşü tamamen ağırlık kazanmış durumda...



FENERBAHÇE HEZİMETİ



Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, Başkan Dursun Özbek döneminde bir derbiden daha yenilgiyle ayrılmış oldu. Cimbom, bu sezon böylece futbol, basketbol ve voleybolda Fenerbahçe'ye karşı oynanan 12 maçın 11'inde yenilgi yaşadı. Tek galibiyetini kadın basketbolda alabildi.



ÖZEL KORUMA TALEP ETTİ



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de özel güvenlik verilmesi kararı alındı. Son olarak sosyal medyadan telefon numarasının yayılıp, ailesi ve kendisi tehdit edilen Özbek, Emniyet'e başvurdu. Özbek ayrıca TV programlarında kendisinin hedef gösterildiğini belirterek, özel koruma istedi.



LUCE KABUL EDER Mİ?



İki yılda 5 teknik adamı gönderen Dursun Özbek yönetiminin, görevde kalabilmek için bir kez daha hoca değişimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta gelecek sezon arayışların başladığı belirtiliyor. Lucescu ismi öne çıksa da Rumen hocanın bu şartlar altında görev kabul etmesi zor görülüyor. Ancak bu kez salt hoca değişikliğinin taraftarı sakinleştirme ihtimalinin de düşük olduğu belirtiliyor



(Fotomaç)