Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Istfest, Sirkeci Garı'nda Başladı
Ara
BİST 90.952 %0,05
DOLAR 3,6603 %-1,00
EURO 3,8907 %-0,80
PARİTE 1,0614 %0,09
ALTIN 150,09 %-0,94
FAİZ 11,31 %0,89
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Istfest, Sirkeci Garı'nda Başladı

İstanbul Moda-Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği (IstFest), Sirkeci Garı’nda bugün başladı.

Istfest, Sirkeci Garı'nda Başladı

İstanbul Moda-Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği (IstFest), Sirkeci Garı'nda bugün başladı.

Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ÖNSİAD) Girişimci İş Kadınları tarafından 'Kadın Varsa Hayat Var' sloganıyla hayata geçirilen Moda-Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği İSTFEST'17, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert, İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş'un katılımı ile Tarihi Sirkeci Garı'nda açıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin açılışta yaptığı konuşmada "İSTFEST'17 gibi etkinlik ve festivaller halkımızın birlik ve beraberliğine önemli katkılar sağlıyor. El emeğine ve kadın gücüne değer veren ÖNSİAD'ı tüm halkımızı böylesine bir etkinlikte bir araya getirdiği için tebrik ediyorum" dedi.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar ise, "Ekonomimizi canlı tutmanın en önemli yolu ticarettir. İSTFEST'17 de ekonomimizi canlandıracak önemli etkinliklerden biridir. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin uzun yıllar devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, "Kadın Varsa Hayat Var sloganıyla hayata geçirdiğimiz İSTFEST'17, Girişimci İş Kadınlarımızın önderliğinde bu yıl ilk kez yapılıyor. Kadının iş dünyasındaki gücünü göstermek için önemli bir adım olan İSTFEST'17'de birbirinden seçkin markalar bulunuyor. 15 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek etkinliğimizde elde edilen gelirlerin bir kısmını da sosyal sorumluluk kapsamında Otizm ve Down Sendromlu bireylere katkı olarak sunacağız. Tüm halkımızı İSTFEST'17'ye bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sanayici Ve İşadamları Derneği, İstanbul Ticaret Odası, İbrahim Çağlar, Sirkeci Garı, Milletvekili, Ekrem Erdem, Vasip Şahin, Hasan Sert, 15 Nisan, Istanbul