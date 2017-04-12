İstfest'17 Tarihi Sirkeci Garı'nda Açıldı

İSTFEST'17, 15 Nisan Cumartesi gününe kadar Tarihi Sirkeci Garı'nda alışveriş severleri bekliyor

Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ÖNSİAD) Girişimci İş Kadınları tarafından 'Kadın Varsa Hayat Var' sloganıyla hayata geçirilen Moda – Tasarım Festivali ve Alışveriş Şenliği İSTFEST'17, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert, İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş'un katılımı ile Tarihi Sirkeci Garı'nda açıldı.

ÖNSİAD'ın Girişimci İş Kadınları tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İSTFEST'17'de Tekbir, Armine, Gönül Kolat, La Luce, Ay-Miray, Mood Basic, Hümasultan, She May, Cubbie, Letoon ve Picassu gibi 50'yi aşkın marka, ürünlerini %70'e varan indirimlerle ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş'un ev sahipliğinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İTO Başkanı İbrahim Çağlar, İstanbul Milletvekili Dr. Hasan Sert, İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem'in katılımıyla açılışı yapılan İSTFEST'17, birbirinden seçkin markaları ile 15 Nisan Cumartesi gününe kadar alışveriş severleri ağırlamaya devam edecek.

İSTFEST'17'nin açılış konuşmasını yapan ÖNSİAD Genel Başkanı Rasim Erdoğmuş, "Kadın Varsa Hayat Var sloganıyla hayata geçirdiğimiz İSTFEST'17, Girişimci İş Kadınlarımızın önderliğinde bu yıl ilk kez yapılıyor. Kadının iş dünyasındaki gücünü göstermek için önemli bir adım olan İSTFEST'17'de birbirinden seçkin markalar bulunuyor. 15 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek etkinliğimizde elde edilen gelirlerin bir kısmını da sosyal sorumluluk kapsamında Otizm ve Down Sendromlu bireylere katkı olarak sunacağız. Tüm halkımızı İSTFEST'17'ye bekliyoruz" dedi.

İSTFEST'17 gibi etkinlik ve festivallerin halkımızın birlik ve beraberliğine de önemli katkılar sağladığını dile getiren İstanbul Valisi Vasip Şahin, "El emeğine ve kadın gücüne değer veren ÖNSİAD'ı tüm halkımızı böylesine bir etkinlikte bir araya getirdiği için tebrik ediyorum" dedi. İTO Başkanı İbrahim Çağlar ise, "Ekonomimizi canlı tutmanın en önemli yolu ticarettir. İSTFEST'17 de ekonomimizi canlandıracak önemli etkinliklerden biridir. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinliğin uzun yıllar devamını diliyorum" dedi.

Alişan, İSTFEST'17'de hayranlarıyla buluşacak

13 Nisan Perşembe günü Moda ve Renk Danışmanı Esra Seziş Kiğılı ile söyleşi yapılacak olan İSTFEST'17'de ünlü sanatçı Alişan da konser verecek. 14 Nisan Cuma günü Yemek Stilisti Şükran Kaymak ile söyleşi ve Pınar Süer konseri olacak festivalde ayrıca Stil Danışmanı Hazal Pelin Aydın, Modelist ve Stilist Betül Aslankaya, Manken, Oyuncu ve Sunucu Nilüfer Kurt ve 2'inci Abdülhamid'in Torunu Nilhan Sultan da söyleşi gerçekleştirecek. 100 binlerce ziyaretçinin katılması beklenen İSTFEST'17'de dört gün boyunca elde edilen gelirlerin bir kısmı Otizm ve Down Sendromlu bireylere armağan edilecek.

