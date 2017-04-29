İşten Atılan Genç Kendi İşinin Patronu Oldu

6 yıl çalıştığı işten atılan 29 yaşındaki Emre Oğuz, bir yıl işsiz gezdikten sonra kendi işini kurdu, yanında da bir kişiyi istihdam ettiriyor.



Siirt'te ikamet eden Emre Oğuz, 2011 yılında Pervari ve Şirvan ilçesinde kurula Çetin HES Barajı'nda işe başladı. Güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuz, geçen yıl baraj çalışmalarının durdurulması sonucu işten çıkarılan diğer personel gibi işsiz kaldı. Bir yıla yakın işsiz kalan 3 çocuk babası Çetin, yılmadı, azmetti ve kendi imkanlarıyla Yenimahalle Cengiz Topal Caddesi'nde eşarp ve şal satan bir iş yeri kurdu, aynı zamanda yanında bir kişiyi de istihdam ettirdi.



İşlerin tam da istediği gibi gittiğini aktaran Oğuz, daha fazla kişiyi çalıştırmak istediğini belirterek, "6 yıl boyunca çalıştığım Çetin HES Barajı'nın kapatılması ile bir yıla yakın işsiz kaldım. Allah'a şükürler olsun; aç değildim açıkta değildim; ama yine de işsizlik zordur. Bu süre içinde Yenimahalle'de bir iş yeri kiralayarak son derece güzel bir dekor verdim ve şuan marka değerinde şal ve eşarp getirdim. Satışlardan gayet memnunuz" dedi.



Oğuz, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerine de başvuracağını belirterek, hibe desteği alması durumunda işlerini büyüterek istihdam sağlayacağını söyledi. - SİİRT