İşte Yusuf'un Kariyer Planlaması

Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın da radarına girdi. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın da haklarını elinde bulunduran Erkut Söğüt, genç yıldızı Beşiktaş maçında izledi. Mesut'un imzalı formasını Yusuf'a hediye eden Söğüt, genç yıldıza, "Geleceğin çok parlak, bir çok kulüp seni takip ediyor" dedi. Yusuf'un temsilcilerinden Adem Cebeci bu buluşmayı şöyle değerlendirdi: "Avrupa için şu anda erken ama oyuncumuzun peşinde pek çok menajer var. İşi şansa bırakmamak ve Yusuf'un bundan sonraki kariyer planlaması için işinin ehli olan Erkut Söğüt ile hareket edeceğiz."



Kaynak: Sabah