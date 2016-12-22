İşte Yurt Genelinde Kar Yağışı Nedeniyle Okulların Tatil Edildiği İller

Ülke genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Öte yandan, Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada kent genelinde okulların tatil edildiği yönündeki bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE TATİL

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğu ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.

AKSARAY İL GENELİNDE EĞİTİME ARA

Aksaray'da, kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

KONYA MERKEZ VE BAZI İLÇELERİNDE TATİL

Konya ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Kulu, Kadınhanı, Altınekin, Hüyük, Sarayönü ve Akşehir'de okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

NİĞDE'NİN ULUKIŞLA İLÇESİNDE TATİL

NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Ulukışla Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteorolojik verilerden, Ulukışla merkez ve köylerinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlçe Hıfzısıhha Kurul Kararıyla cuma günü eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir."

GAZİANTEP'TE TAŞIMALI SİSTEM VE ÖZEL EĞİTİM VEREN OKULLAR TATİL

Gaziantep'te, taşımalı sistem ve özel eğitim verilen okullar Cuma günü için tatil edildi. Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan eğitim-öğretim hizmetleri değerlendirme toplantısında kent genelindeki taşımalı sistem ve engellilere eğitim verilen okulların 23 Aralık Cuma günü tatil edilmesi kararı alındı.

MERSİN'İN MUT İLÇESİNDE TATİL UZATILDI

Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi.

Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eğitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ'NDEN YALANLAMA

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada kent genelinde okulların tatil edildiği yönündeki bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2016 tarihinde okulların tatil olduğuna yönelik haberler yer almaktadır. Valiliğimizce (yarın) okulların tatil olduğuna yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Bu sebeple yarın okullarımızda başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm görevlilerimiz görevlerinin başındadır" denildi.

BOLVADİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Konu ile ilgili Bolvadin ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların 1 gün (23 Aralık Cuma) süreyle tatil edildiği kaydedildi. Açıklamada tatil nedenin ise yoğun kar yağışı olduğu ifade edildi.