İşte Yeni Kjaer... Kiralık Geliyor!

Fenerbahçe finansal fair-play nedeniyle Simon Kjaerle yollarını ayıracak. Onun yerine genç Viking Andreas Christensen'i kiralık olarak kadrosuna katacak.



Fenerbahçe gelecek sezonun transfer politikasını şekillendirdi. UEFA tarafından finansal fair-play takibinde olan sarı-lacivertliler, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Simon Kjaer'i elden çıkarmaya karar verdi.



Bu satıştan elde edeceği parayla ise yine Danimarkalı bir stoperi alacak. F.Bahçe'nin hedefi Kjaer'in milli takımdan partneri olan Andreas Christensen. Alman ekibi Mönchengladbach'ta kiralık olarak forma giyen genç stoperle ilk temas kuruldu.



İLK GÖRÜŞME OLUMLU



Fenerbahçe, bonservisi Chelsea'de olan genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İlk görüşmede Fenerbahçe'ye olumlu cevap verildiği öğrenildi. Christiensen, hava toplarında çok etkili. (Takvim)