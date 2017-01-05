İşte Yeni Blackberry!

Geçen hafta BlackBerry'nin, daha doğrusu BlackBerry markalı telefonları üretme yetkisine sahip olan TCL'nin yeni telefonunu Las Vegas'taki CES'te tanıtacağını duymuştuk. Firma, yeni telefonunu gerçekten tanıttı ancak ilginç biçimde teknik özelliklerinden, çıkış tarihinden ve fiyatından bahsetmedi.



BlackBerry'nin yeni telefonu, ilk görüntülerin ve teknik detayların sızdığı Temmuz ayından bu yana konuşuluyor. TCL, yeni telefonu CES'te gösterse de ismini bile doğrulamadı. Sızıntılar, cihazın "Mercury" adı altında geliştirildiğini söylüyordu. Gösterilen telefonun Android 7.0 Nougat ile çalıştığı biliniyor ancak TCL, geçen ay yayınlanan Android 7.1.1'e yükseltme planlarıyla ilgili soruları da cevaplamamayı tercih ediyor.



Bu yüzden bildiklerimiz, şimdilik gördüklerimizle kısıtlı. Telefonun QWERTY klavyeli bir Android cihazı olacağı, ön ve arkasında kameraya yer vereceği anlaşılıyor. TCL'nin verdiği tek bilgi, klavyedeki space tuşunun bir parmak izi tarayıcısı içermesi.



Yeni BlackBerry'yi merak ediyorsanız, Şubat sonundaki MWC'yi beklemeniz gerekecek. TCL'nin bu etkinlikte cihaz hakkındaki tüm detayları paylaşması bekleniyor.