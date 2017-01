İşte Yeni Alienware ve Inspiron 15

Dell'in PC oyun sektöründeki uzmanlığı ve varlığı, farklı fiyat tercihlerine sahip ve her seviyeden oyuncular için Alienware ve Inspiron Gaming sistemlerinin piyasaya sürülmesi ile vites yükseltiyor. Dell, günümüzün en popüler PC oyunlarının talep ettiği performansı arayan, fiyat konusunda duyarlı oyun tutkunları için oluşturulmuş Inspiron Gaming serisini portföyüne ekliyor.



Bu hamle, Alienware'in mühendislik ve yenilik açısından rakipsiz, yüksek performanslı özel oyun PC'lerinde öncü olduğu 20 yıllık birinci sınıf oyun deneyimi ile Dell'in bugüne dek sunduklarını tamamlar nitelikte. On yıl önce Dell ailesine katılmasından bu yana Alienware, tüm dünyada lider oyun markası haline geldi ve halen rekabette avantaj sahibi olmak isteyen oyunculara sektörün ilklerini ve kaliteden ödün vermeyen tasarımlarını sunuyor.



Dell'den her oyuncuya uygun farklı çözümler



Alienware, yüksek performans ve birinci sınıf PC oyun ekipmanı isteyen oyuncuların gereksinimlerini karşılıyor. Dell'in, herkesin aynı şekilde oyun oynamadığının bilinciyle portföyüne eklediği yeni Inspiron Gaming serisi, oyunculara daha makul bir fiyat aralığında ve kutudan çıktığı gibi oyuna hazır sistemler sunuyor. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan en yeni Inspiron 15 Gaming dizüstü bilgisayarı, oyun tutkunlarının Dell'in Inspiron Gaming serisinden görmeyi bekleyebileceği inovasyonların habercisi olan bir başlangıç niteliği taşıyor. Inspiron Gaming serisiyle Dell, fiyat konusunda duyarlı oyun tutkunları için oyun portföyünü büyütmeye ve bu konuda yatırım yapmaya kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.



Inspiron 15 Gaming



Özel ön ve arka termal çıkışlar, ikili fan, büyük boy borular ve ısı eşanjörleri, kesintisiz uzun oyun seansları için her bir bileşeni serin tutmakla görevli.



7.Nesil Intel dört çekirdekli işlemciler ve aralarında NVIDIA GeForce GTX 1050 ile 1050Ti'nin de bulunduğu NVIDIA Pascal grafik kartlarıyla gerçekçi gölgelere, dokulara ve efektlere sahip keskin ve detaylı oyun görüntüleri sağlıyor.



Işık yansımasını önleyen ultra yüksek çözünürlüklü ekran ise çok ışıklı ortamlarda bile netlik sunuyor.



Waves MaxxAudio Pro, dizüstü bilgisayarın hoparlör bölmelerinden ve derin bas hoparlöründen en iyi şekilde yararlanan ses kontrolü ve ayarı sağlayarak, müzik ve video parçalarına göz alıcı bir boyutluluk kazandırıyor.



74 WHr¹ güce sahip derin yedek pil, şarj aralarında oyuncuları daha uzun süre oyunda tutuyor veya daha fazla art arda izleme olanağı sağlıyor.



Alienware: birinci sınıf oyun deneyimi



4K oyun, sanal gerçeklik (VR) ve en yeni PC oyunlarının amansız talepleri için geliştirilmiş Alienware, yüksek performanslı özel oyun markası olarak rakiplerinden farklılaşıyor. Alienware serisi, VR ve 12k-kapasiteli ekipmanların yanı sıra mühendislik harikası, VR uyumlu yeni dizüstü bilgisayarları içeriyor.



Yeni 7. Nesil Intel Core işlemciler, yeni NVIDIA grafik kartları ve eklenen SSD teknolojisi ile Alienware, yeni yılda performansı yükseltiyor. Bu da, Alienware 15 ve 17'deki tam HD ekran ile 10 veya daha fazla saatlik pil ömrü için isteğe bağlı 99WHr piller de dahil olmak üzere Alienware 13, 15 ve 17 inçlik dizüstü bilgisayarlar için daha fazla seçenek anlamına geliyor. Alienware Aurora orta boy dizüstü bilgisayar, yeni Intel işlemciler ile Cinebench R15 CPU'da %10'a kadar ve 3DMark Time Spy CPU'da %18 oranında performansı artırarak 2017'ye hızlı bir başlangıç yapmaları için oyunculara tam da ihtiyacı olan şeyi veriyor.