İşte Yanalın Transfer Listesi

Bordo-mavililerin, Kasımpaşa'dan Tunay Torun, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Kayserispor forması giyen Deniz Türüç'ü renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi. Transferde elini çabuk tutmak isteyen Karadeniz ekibinin, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği bu oyuncular için sezon sonunda resmi girişimlere başlayacağı ifade edildi.



Bu arada son dönemde takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Yusuf Erdoğan dedikodulara kulağını tıkadı. 2018'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, "Kalan haftalarda takıma katkı yapabilmek istiyorum ve artık buna odaklandım" dedi.



Kaynak: Skorer