İşte Van Der Wiel'in Yeni Takımı!

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu ile kadro dışı bırakılıp kendisine kulüp bulması istenen Gregory van der Wiel için Hollanda basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

28 yaşındaki futbolcunun, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda ile anlaştığı ileri sürüldü. Görüşmenin başkent Abu Dabi'de yapıldığı, anlaşmanın ise 1.5 yıllık ve kiralık olacağının altı çizildi. Tatilin Dubai'de yapan Van der Wiel'in, dönüşte Fenerbahçe yönetimini bilgilendireceği, onay çıkması halinde Al Wahda'nın yolunu tutacağı kaydedildi.

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Bu arada Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, Sporting Lizbon'un Trabzonspor'a giden Joao Pereira'nın boşluğunu doldurmak için Gregory van der Wiel ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertli yönetim, disiplin sorunu nedeniyle kadro dışı bırakılan tecrübeli sağ beke bonservis bedeli ödemezken, 2.5 milyon euro imza parası verdiği iddia edilmişti.



Kaynak: Fotomaç