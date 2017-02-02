İşte Ümit Davala'nın Yeni Takımı





Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da, teknik direktörlüğe, Başkan Yardımcısı Ümit Davala geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Direktörü Aydın Kaldırım ile karşılıklı mutabakata varılarak anlaşmamız sona ermiş olup, teknik kadro kurma ve sürdürme sorumluluğu Ümit Davala'ya verilmiştir. Aydın Kaldırım ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki süreçte Ümit Davala ve ekibine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Ümit Davala, Tuzlaspor'un Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor'a 1-0 yenildiği maçta ilk kez kulübede görev yaptı.