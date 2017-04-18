İşte Türkiye'yi Bekleyen Yapısal Reform Gündemi
Referandum sonrası önemli reformların gündeme gelmesi bekleniyor.
Referandum sonrası önemli reformların gündeme gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde gelir vergisine yönelik düzenleme, memurların sınırsıza yakın olan iş güvencesinin kaldırılması, Borçlar Kanunu'nun değiştirilmesi de yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com
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