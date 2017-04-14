İşte Türkiye'nin En 'İtibarlı' Markası
Türkiye İtibar Akademisi'nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü ile düzenlediği Türkiye İtibar Endeksi'nin 2016 sonuçları belli oldu.
Türkiye İtibar Akademisi'nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü ile düzenlediği Türkiye İtibar Endeksi'nin 2016 sonuçları belli oldu. Araştırma tüm yurt çapında 3 bin 808 kişi ile yapıldı. En itibarlı marka Koç Holding oldu.
Kaynak: Dunya.com
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