İşte Türkiye'nin En 'İtibarlı' Markası

Türkiye İtibar Akademisi'nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü ile düzenlediği Türkiye İtibar Endeksi'nin 2016 sonuçları belli oldu. Araştırma tüm yurt çapında 3 bin 808 kişi ile yapıldı. En itibarlı marka Koç Holding oldu.