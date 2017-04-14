Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
İşte Türkiye'nin En 'İtibarlı' Markası
Ara
BİST 89.871 %-1,19
DOLAR 3,6663 %0,46
EURO 3,9025 %0,12
PARİTE 1,0629 %-0,33
ALTIN 151,44 %0,32
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

İşte Türkiye'nin En 'İtibarlı' Markası

Türkiye İtibar Akademisi'nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü ile düzenlediği Türkiye İtibar Endeksi'nin 2016 sonuçları belli oldu.

İşte Türkiye'nin En 'İtibarlı' Markası

Türkiye İtibar Akademisi'nin Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü ile düzenlediği Türkiye İtibar Endeksi'nin 2016 sonuçları belli oldu. Araştırma tüm yurt çapında 3 bin 808 kişi ile yapıldı. En itibarlı marka Koç Holding oldu.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti, Koç Holding, Türkiye, Ytü