İşte Türkiye Kupası'nda Kesinleşen Eşlemeler

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri grup maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşiyor. Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi oynanacakken, Başakşehir ile de Galatasaray kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ 4 YA DA 5 ŞUBAT'TA

Türkiye Kupası son 16 turunda şu ana kadar 5 eşleşme kesinleşti. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 4 Şubat ve 5 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İŞTE KESİNLEŞEN EŞLEŞMELER

Akhisar - Gümüşhanespor



Konyaspor - Ümraniye



Beşiktaş - Fenerbahçe



Başakşehir - Galatasaray



Tuzlaspor - Sivasspor

GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEYENLER

Bu 10 takımın dışında Osmanlıspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor da gruptan çıkmayı garantilediler ve son 16 turunda rakiplerini bekliyorlar.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 26 OCAK GÜNÜ OYNANACAK MAÇLAR

12: 00 Yeni Amasyaspor - Göztepe



14: 00 Şanlıurfaspor - Gaziantepspor



14: 00 Darıca Gençlerbirliği - Boluspor



16: 00 Trabzonspor - Konyaspor



18: 00 Kayserispor - Beşiktaş

SON 16 TURU / Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen grupların ilk 2 sırasındaki takımlar, çapraz olarak eşleşirler. Maçlar tek maçlı eleme usulüne göre Grup birincilerinin sahalarında oynanır. Kazanan 8 takım Çeyrek Final müsabakasına katılmaya hak kazanır.