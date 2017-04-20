İşte Tudor'un Derbideki Silahı!

Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, taktik provaları sürdürürken, kadrosunu da şekillendirmeye başladı.



Hırvat teknik adam, Wesley Sneijder, Nigel de Jong ve Lukas Podolski ile derbi öncesi özel olarak ilgileniyor.



Hücum ve şut gücü yüksek oyuncularından derbide en iyi şekilde yararlanmak isteyen Tudor'un özellikle güvendiği isimlerin başında Sneijder geliyor. Tudor, Sneijder ile özel görüşme yaparak beklenti ve sahadaki isteklerini de sıraladı.



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Hırvat teknik adam, hücum organizasyonları üzerinde dururken, yönetim ile birlikte takımdaki birlik ve beraberliği artırma ile moral motivasyon yüklemelerine de ağırlık verildi. Başkan Dursun Özbek, beş gün içinde Florya'ya yaptığı iki ziyaretle futbolcular arasındaki kenetlenmeye destek sağladı.



Igor Tudor da futbolcularına takım içi uyumun önemini sık sık vurgularken, futbolcuların birbirleriyle bağlarını güçlendirmeye çalışıyor.