İşte Tudor'un Derbi Kadrosu

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

İşte Tudor'un Derbi Kadrosu

4-2-3-1 dizilişiyle takımını sahaya sürmeyi planlayan teknik direktör Igor Tudor forma vereceği 11'i belirledi. Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Serdar Aziz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kart sınırında bulunan Selçuk İnan, de Jong ve Eren Derdiyok kart görmeleri halinde haftaya deplasmanda oynanacak Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinde 4'lü savunmaya geçiş yapacak. Hırvat teknik adam, hafta boyunca takımına bu yönde çalışmalar yaptırdı.

Sarı kırmızılıların kalesini Muslera koruyacak. Defansta Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Carole forma giyecek. Orta sahada Selçuk İnan ile birlikte de Jong görev yapacak. Hücumu Yasin Öztekin, Sneijder ve Bruma ile destekleyecek olan Tudor, forvette Podolski'ye şans verecek.


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