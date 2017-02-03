İşte Trump'ın Amerikası!

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusu büyük oranda Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına karşı çıkardığı kararnamenin ardından Washington DC'de bulunan Dulles Uluslararası Havalimanı'nda 5 yaşında bir çocuğun gözaltına alınıp kelepçelenmesinin yankıları sürüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 5 yaşında çocuğun "güvenlik riski taşıdığını" savundu.Annesinin İranlı olduğu ve ABD vatandaşlığı bulunduğu belirtilen çocuk, Trump'ın kararnamesi mahkeme tarafından kısmen askıya alınana kadar havalimanlarında gözaltına 109 kişi arasında yer alıyordu.Basın toplantısında olaydan ötürü pişmanlık duymadığı anlaşılan Spicer, "Bir kişinin yaşı ve cinsetinden ötürü tehdit teşkil etmeyeceğini varsaymak, yanlış olur" ifadesini kullandı.