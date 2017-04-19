İşte Trabzonspor'un Yeni Kaptanı!

Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için kolları sıvadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan bordo-mavililer, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek yeni bir seri başlatmanın planlarını yapıyor. Yanal, idmanın başlamasından hemen önce Olcay Şahan'ı saha kenarına çekerek oyuncuyla uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi.



Yanal'ın Olcay'a Onur Kıvrak'ın yokluğunda Antalya deplasmanında kaptanlık bandını vereceği iddiası gündeme geldi.



Beşiktaş yenilgisinin havası dağıldı



Trabzonspor idmanında Dame N'Doye ve Emmanuel Mas'ın saha kenarında özel olarak ısınma hareketleri yapması dikkat çekti. Halka halinde top düşürmeme oyunu oynayan oyuncular oldukça eğlendi. Hata yapan oyuncu bacaklarına ve sırtına vurularak cezalandırdılar. Takımın bu hali Beşiktaş maçının kaybedilmesi sonrasında puslu havanın dağıldığı şeklinde yorumlandı.



3 bin 500 dolar ceza sonrası Onur'a ekstra izin



Beşiktaş karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından hakemle girdiği diyalog sonrasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Onur Kıvrak, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Yaptığı bu hareket yüzünden 3 bin 500 dolar ceza aldığı iddia edilen Onur Kıvrak'ın Pazartesi günü yapılan idmanda olmaması dikkat çekti. Onur'un, referandum arasında aldığı izin sonrası şehirden ayrıldığı Yanal'dan ekstra bir gün daha izin aldığı bildirildi.



(HaberTS)