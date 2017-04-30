İşte Trabzonspor'un İlk Transferi!

Süper Lig'de ikinci yarının flaş takımı Trabzonspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-Mavililer uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve devre arasında prensip anlaşmasına vardığı Serdar Taşçı ile kesin olarak anlaşma sağladı.



Rusya Premier Lig takımlarından Spartak Moskova formasını terleten Serdar'ın şu anda Trabzon'da olduğu ve Bordo-Mavili kulüple 3+1 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.



17 maçta görev aldı!



Bu sezon Spartak Moskova'da 15'i ilk 11, 17 maçta forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu skora etki sağlayamadı. Deneyimli stoper daha önce; Stuttgart ve Bayern Münih formalarını terletmişti.



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