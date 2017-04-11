İşte Trabzonspor'un 2017-18 Planı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.



Kasımpaşa'dan Tunay Torun ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Trabzonspor, Tunay ile hiçbir şekilde transfer için bir görüşme yapmadığı ve Ersun Yanal'ın bu yönde bir raporunun olmadığı ortaya çıktı.



Sezonun ikinci yarısında yapılan transfer operasyonunun direkt içerisinde yer alan Ersun Yanal bu operasyonda başarılı olunca, yeni sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başladuı. Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvayan Ersun Yanal, yurt dışından dört yabancı futbolcuyu Trabzonspor'a kazandıracak.



Süper Lig'e verilen aradan dolayı bu hafta sonu yurt dışına giderek futbolcu izleyecek olan Ersun Yanal, bir santrafor, bir forvet arkası, bir ön libero ve bir stoper transferi yapmayı planlıyor.